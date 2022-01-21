تكوينات الأمل في لوحات خديجة الحطاب

محمد نجيم (الرباط)

تأخذنا الفنانة والتشكيلية المغربية خديجة الحطاب، في منجزها التشكيلي الجديد، إلى عوالم تفيض بالألوان والخطوط بصياغة جمالية، معتمدة سردية لونية محمّلة بمختلف العناصر والمكونات الجمالية للتعبير عن أفق بصري ثري بالحلم والخيال والشحنة العاطفية، لتؤسس مشروعها الجمالي بدفقات الألوان وضربات الريشة الهادئة، التي تغطي لوحاتها برموز وظلال وعلامات مشرقة، تدعو المتلقي للتجاوب حسياً مع فضاء اللوحات المختلفة الأحجام.

فبعد مشاركتها في عدد من المعارض الجماعية، تعود الحطاب، لتعرض أعمالها الجديدة، والتي تتجاوز 50 لوحة في معرض ضخم في مدينة الدار البيضاء تحت عنوان «فجر».

وخلال افتتاح المعرض قالت الحطاب، إن أعمالها المعروضة هي بمثابة دعوة إلى تبني لغة السلام والمحبة، ونظرة تفاؤل إلى المستقبل رغم المصاعب، مؤكدة أن التفاؤل هو ذلك الوقود الحي الذي يغذينا بطعم الحياة، ويعطيها الطاقة الإيجابية لمجابهة المستقبل بكل تحدياته، مشددة على أهمية بناء الإنسان، لأن أي تطور يغفل هذا المعطى يبقى مجرد أمل في مهب الريح.

وتتميز أعمال الفنانة خديجة الحطاب، باشتغالها على الأكلريك بألوان ومواضيع تحمل قيماً إنسانية كالتسامح والمحبة والابتعاد عن الفكر الضيق والمنغلق، وأعمالها انغماس روحي في عالم يشع بالأحلام وغوص شاعري لاستخراج ما يعتمل في الذات المبدعة والقلقة، عبر لمسات أنثوية تريد أن تعبر عن سمو الروح وقيم التفاؤل والمحبة لأنها، كما تقول، لا تتحمس لطرح ما تعانيه الإنسانية من كوارث وحروب، وهي تعمل على مزج الألوان الفاتحة لتأتي أعمالها بإشراقة جمالية ومُعبرة عن فلسفتها ورؤيتها الخاصة للوجود.