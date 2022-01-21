وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات «سرد المكان»

الشارقة (الاتحاد)

يضع 100 خبير ومختص وفنان عالمي من مختلف الجنسيات، لمساتهم الأخيرة على التدريبات والتحضيرات الفنية والأدائية لعرض «سرد المكان»، الذي يستضيفه مسرح المجاز في أيام 25 و26 و28 و29 من يناير الجاري، حيث يروون جميعاً تاريخ الشارقة وجذور مشروعها الحضاري والإنساني من خلال عرض فني يجمع جمال الكلمة وفنون الأداء.

العمل الذي تسرد من خلاله الشارقة للعالم قصة المكان والزمان والإنسان على أرضها، سيُقدَم للجمهور في عرض حي يجمع نخبة من أصحاب الخبرات العالمية في الفن والموسيقى والأداء والضوء وغيرها.

ويحمل العرض بصمات فيليب سكاف، المخرج الإبداعي، الذي درس الفنون البصرية في جامعة لافال بكندا وتخرج فيها عام 1979، منطلقاً في رحلته نحو عالم الأعمال الاستعراضية، ليبدع في العمل الفني «أفريقيا أولاً»، أكبر عرض حي على الإطلاق في القارة الإفريقية، و«عناقيد الضياء» في الشارقة، كما ألف كتباً مثل «جمهورية الخرسانة» و«بين النهار والليل».

ويتمتع مخرج العرض سيباستيان سولدفيلا بتاريخ حافل بالنجاحات في العروض الحيّة التي أهلته للفوز ببطولة فرنسا الوطنية خمس مرات، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى في مهرجان «مونديال دو سيرك دو دومان» بباريس، كما شارك في إخراج Cirque du Soleil، أول عرض سيرك على الجليد، وكذلك The Circus Princess الذي رُشح أربع مرات لجائزة القناع الذهبي في روسيا.

ولأن عملاً من هذا النوع يعتمد كثيراً على الفنون الاستعراضية والبهلوانية، تضع جانفييف دوريان كوبال، مصممة الرقصات العالمية كامل خبراتها في العرض، فهي المصممة التي تعاونت مع أسماء كبيرة مثل سيلين ديون، وغريغوري تشارلز، ولوك بلامدونون، وغيرهم، كما صممت رقصات Love، من إنتاج Cirque du Soleil، وكانت عروضها دائماً حديث الجمهور ووسائل الإعلام الذين تبهرهم بقدراتها البارعة.

ويشارك المؤدون الذين قدم غالبيتهم من كندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، وكوبا، وفرنسا، وبلجيكا، وسلوفينيا، في تقديم لوحات من الموسيقى والأداء والضوء والخيال، يعرضون من خلالها أكثر من 10 أنواع فنيّة مختلفة، من بينها، الجمباز الفني، والألعاب البهلوانية، والأداء الحركي اليدوي والجماعي، ضمن عروض ضخمة سيرويها العمل بطريقة إبداعية متفردة.

وحصد أربعة من المشاركين في العرض أكبر جائزة مخصصة للرقص في مدينة مونتريال ضمن برنامج «ريفولوسيون تي في»، كما سبق لخمسة منهم المشاركة في العرض العالمي «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير» عام 2019 على مسرح المجاز، كما شارك بعضهم في برامج المواهب في فرنسا وألمانيا إلى جانب برنامج «سيرك دو دوما».