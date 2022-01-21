زفيريف وأزارينكا «نزهة أسترالية»

ملبورن (أ ف ب)

واصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً مسعاه نحو لقبه الكبير الأول، بتأهله السهل إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، فيما لقّنت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 25 عالمياً، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا «17» درساً في التنس بفوزها عليها 6-صفر و6-2.

ولم يجد زفيريف، المتوج الصيف الماضي بذهبية الفردي في أولمبياد طوكيو، أي صعوبة تذكر في حجز مقعده للمرة الرابعة توالياً في الدور الرابع لأولى البطولات الأربع الكبرى بتغلبه على المولدافي الصاعد من التصفيات رادو ألبوت 6-3 و6-4 و6-4.

وحقق الألماني الذي تبقى أفضل نتيجة له في أستراليا وصوله إلى نصف نهائي عام 2020، فيما تبقى أفضل نتيجة له في «الجراند سلام» وصوله إلى نهائي فلاشينغ ميدوز في العام ذاته، 16 إرسالاً ساحقاً وفاز بـ83 بالمئة من إرسالاته الأولى، في طريقه لحسم اللقاء أمام المصنف 124 عالمياً في ساعة و57 دقيقة.

وقدم زفيريف أداءً ملفتاً في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، ويبدو أنه يسير بثبات لمواجهة محتملة في ربع النهائي مع الإسباني رافايل نادال.

وعلّق ابن الـ24 عاماً على أدائه ضد ألبوت، قائلاً «أنا سعيد للفوز بثلاث مجموعات، عانيت بعض الشيء في الملعب اليوم، لم أشعر أني في وضع مثالي، لكن من منا مثالي؟ في نهاية اليوم أنا فزت وسعيد بذلك».

ويلتقي زفيريف في اختباره المقبل الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر الذي تأهل إلى هذا الدور للمرة الأولى في ملبورن بفوزه على الأميركي رايل أوبيلكا الثالث والعشرين 7-6 و4-6 و6-3 و6-4.

وبعدما كان مهدداً بانتهاء مشواره عند الدور الأول نتيجة القرعة التي وضعته في مواجهة مواطنه نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والفائز باللقب تسع مرات، يواصل الصربي ميومير كيسمانوفيتش مغامرته بعد قرار ترحيل «دجوكو» على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل إلغاء تأشيرته.

ولم يسبق لابن الـ22 عاماً أن وصل إلى أبعد من الدور الثاني في أي من مشاركاته الـ11 السابقة في البطولات الكبرى، لكنه وصل الآن إلى الدور الرابع بعدما تغلب على الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف الخامس والعشرين 6-4 و6-7 و6-2 و7-5.

وبعد قرار ترحيل ديوكوفيتش، حظي كيسمانوفيتش بفرصة مثالية لحجز بطاقته الى الدور الثاني بمواجهته «الخاسر المحظوظ» الإيطالي سالفاتوري كاروسو، قبل أن يتخطى بعدها الأميركي تومي بول ثم سونيجو، مع الأمل بمواصلة المشوار من خلال الفوز في الدور الرابع على الفرنسي جايل مونفيس السابع عشر والفائز الجمعة على التشيلي كريستيان جارين السادس عشر 7-6 و6-1 و6-3.

وعلق الصربي على مشواره في ملبورن الذي منحه حتى الآن 215 ألف دولار إضافة إلى 180 نقطة لرصيده في تصنيف رابطة المحترفين، قائلاً «إنه أمر لا يصدق، قبل أسبوع كان يتوجب عليّ مواجهة الرقم واحد في العالم ولم تكن فرصي كبيرة «بالتأهل»، لكني الآن في الدور ثمن النهائي».

وتابع «أنا سعيد جداً لتمكني من استغلال هذه الفرصة التي حصلت عليها، كل ما أردته هو أن أستغلها على أكمل وجه».

وكشف أنه ليس على اتصال بديوكوفيتش الذي عاد إلى صربيا بعد ترحيله، مضيفاً «أعتقد بأنه ما زال يتعافى من كل شيء ولم أشأ أن أزعجه، سأتحدث إليه بالتأكيد عندما تهدأ الأمور».

وبلغ الدور الرابع أيضاً الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس الحادي والثلاثين بصعوبة بالغة 6-2 و7-6 و4-6 و2-6 و7-6 في غضون 4 ساعات و10 دقائق، ليواجه الإسباني الآخر بابلو كارينيو بوستا التاسع عشر والفائز على الأميركي سيباستيان كوردا 6-4 و6-7 و6-3.

وعند السيدات، لم تجد أزارينكا صعوبة في إقصاء سفيتولينا 6-صفر و6-2 في ساعة و7 دقائق.

وعلّقت أزارينكا على أدائها «لعبت بشكل جيد من الناحية التكتيكية، تدافع «سفيتولينا» بشكل جيد جداً لذا كان يتوجب عليّ خنقها، وهذا ما نجحت بالقيام به».

وضربت المصنفة أولى عالمياً سابقاً والفائزة في ملبورن عامي 2012 و2013 موعداً مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة والمتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة رولان جاروس الفرنسية، والتي قبلت تأخرها بمجموعة أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو «27» إلى فوز 2-6 و6-4 و6-4.

ووصلت أزارينكا «32 عاماً» بين عامي 2009 و2016 إلى الدور الرابع على الأقل في ملبورن لمدة ثماني سنوات متتالية، لتتوج باللقب مرتين.

وفازت سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالمياً سابقاً، بأول شوط لها بعدما خسرت ثمانية توالياً لم تحرز خلالها سوى 12 نقطة في المجمل، أي أقل بـ 20 من منافستها.

واستغلت أزارينكا المهيمنة «17 نقطة لصالحها مقابل 9 أخطاء مباشرة» تعثر الأوكرانية والعدد الكبير من الأخطاء المباشرة من قبلها للفوز بمباراة بدت باتجاه واحد.

قاومت سفيتولينا في الشوط الأخير على إرسال منافستها، وأنقذت خمس كرات لإنهاء المباراة، وحصلت بدورها على ثلاث كرات للفوز بالإرسال، قبل أن ترتكب الخطأ الـ 26 الأخير المباشر، وتخسر المجموعة والمباراة.

ولم يسبق لسفيتولينا التي وصلت إلى نصف نهائي بطولتي ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينج ميدوز الأميركية في عام 2019، أن تخطت الدور ربع النهائي في ملبورن «2018 و2019».

وتلعب اليونانية ماريا ساكاري المصنفة خامسة والفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا «28» 6-4 و6-1، في الدور الرابع مع الأميركية جيسيكا بيجولا التي كانت أقصت الإسبانية نوريا باريساس 7-6 و6-2.

وتأهلت الى الدور ذاته الإسبانية باولا بادوسا الثامنة بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و5-7 و6-4، لتلتقي الأميركية ماديسون كيز الفائزة على الصينية وانج كيانج 4-6 و6-3 و7-6.