نبض الزّمن

بقلم: جون كلود أميسان

ترجمة: أحمد حميدة

«مثلنا مثل الأقزام، نتربّع على أكتاف العمالقة، فنرى أبعد ممّا تطاله أبصارهم، لا لأنّنا ننعم بقدرة استثنائيّة على الإبصار، بل لأنّ مقامنا في القمم، حيث يرفعنا أولئك العمالقة بقاماتهم العظيمة إلى الأعالي».

(جون كلود آميسان)

تستلقي الشّمس البيضاء على الجبل، ثمّ.. تختفي،

يتوغّل النّهر الأصفر في البحر، ثمّ.. يتدفّق،

لو أردتّ بنظرة واحدة قطع آلاف الأميال

فلتنشد الأعالي!

***

(وانغ زهي وان)

***

مابين الأمس وغداً..

يتأرجح قلبك

وما الذي يثبته إذن قلبك؟

إنّه يتأرجح بين الأمس والغد

غريباً وبلا ضجيج

ثمّ يعلن.. خافقاً سقوطه خارج الزّمن

***

إنغبورغ بكمان

***

وهناك حيث أنت.. هو هناك

حيث لا وجود لك حتّى تدرك ما أنت تجهله

ينبغي لك أن تسلك طريق الجهل.

كيما تملك ما لست تملكه

ينبغي لك أن تسلك طريقاً تتجرّد فيها من كلّ ملكيّة.

حتّى تدرك ما ليس أنت كائنه

ينبغي لك العبور إلى حيث لا وجود لك.

ثمّ إنّ الشّيء الذي لا تعرفه هو الشّيء الوحيد الذي تعرفه

وما تملكه هو ما لا تملكه.

وحيث أنت موجود لا وجود لك..

***

توماس إليوت:

«الزّمن الماضي والزّمن الآتي

بالكاد يجعلاننا مدركين.

وأن نكون مدركين..

فذلك لا يعني أن نكون منخرطين في الزّمن».

و يردف إليوت قائلاً:

«ومع ذلك، فداخل الزّمن وحده يمكن أن نستذكر

اللّحظة المقضّاة في بستان الورد

الشّجرة التي كان يتهطّل عليها المطر

الكنيسة التي كانت تنفخ فيها الرّيح

ويسّاقط داخلها الدّخان..

وهي مبعثرة في الماضي والمستقبل».

...

فمن داخل الزّمن وحده يكون بإمكاننا قهر الزّمن.

ولكن ما هو الزّمن؟

يقول الفيلسوف الإغريقيّ لوكراس: لا وجود للزّمن من ذاته!

لا وجود للزّمن من ذاته، والأشياء وانقضاؤها هي التي تجعلنا نشعر بالماضي والحاضر والمستقبل. أمّا أرسطو، فكان يرى أن لا وجود للزّمن بلا حركة، بلا تغيّر. فحين نستشعر تغيّراً ما ونميّزه، نقول إنّ الزّمن قد انقضى.

وعن سؤالِ ما هو الزّمن، أجاب القدّيس أوغسطين: «إني لأعرفه، ما لم يسألني عنه أحد، ولكن متى سُئلت عنه وأردت بيان حقيقته، أكون قد ذهلت عن معناه».

وكيف لهذين الزّمنين -الماضي والمستقبل- أن يوجدا.. والماضي لا ينفكّ يتوارى، فيما أنّ المستقبل لا يكون قد حلّ بعدُ. أمّا الحاضر الذي يمكث، فهو في نظر القدّيس أوغسطين الزّمن الوحيد الذي بوسعنا أن نشعر فيه بالحياة، وهو تلك اللّحظة المتفلّتة على الدّوام والمتلاشية بلا انقطاع. لأنّ الحاضر، لو كان دائماً حاضراً، ولا يلتحق بالماضي، فلن نتحدّث تبعاً لذلك عن زمن، وإنّما نكون بصدد الحديث عن الأبديّة.

وأيّ معنى لحاضر؟

يقول غسبار غالاز، متحدّثاً إلى مخرج الشّريط الرّائع «حنين إلى الضّياء».. لا وجود للحاضر. وغالاز هو العالم الفلكيّ الشّهير، المستكشف للمجالات الرّحيبة في الفضاء في المرصد العملاق لشيرّو توليلو بشمال شيلي. ويترجم هذا الأخير عن إحساسه بالزّمن قائلاً: نحن نعيش في الماضي ولا وجود للمستقبل، ويخترق ذلك اللّغز الذي هو لغز الزّمن، في نظره، تاريخ العلم برمّته. فكلّ التّجارب مآلها الانطواء في الماضي حتّى وإن تعلّق الأمر بجزء من مليون الثّانية.

إنّ الكاميرا التي أنظر إليها الآن توجد على بعد أمتار منّي. فتكون منذ جزء من مليون الثّانية في عداد الماضي، قياساً إلى الزّمن الذي تشير إليه ساعتي. والحال أنّ الإشارة تستغرق بعض الوقت كيما تصل إلينا. ولا يدركني الضّوء الذي ترسله إليّ الكاميرا إلاّ بفارق زمنيّ طفيف، لأنّ سرعة الضّوء.. سرعة خاطفة.

كم وقتاً يستغرق وصول نور القمر إلى الأرض؟.. ما يزيد بقليل عن الثّانية. وماذا عن الشّمس؟.. ثماني دقائق.

نحن لا نرى الأشياء كما هي في اللّحظة التي نراها فيها.

حينئذ لا وجود للحاضر.

ما نعيشه نحن كلحظة حاضرة، يكون دوماً جزءاً من الماضي. لأنّ النّور في الفضاء ينتقل بسرعة متناهية، والصّوت كذلك. فما نراه أو نسمعه، في اللّحظة التي نرى فيها ونسمع، يكون قد حدث وانقضى. وبقدر ما يكون المكان بعيداً عنّا في الفضاء، بقدر ما يكون الزّمن الذي استغرقه النّور والصّوت للوصول إلينا.. مهمّاً.

ولأنّ الموجات الصّوتيّة تنتقل في الأجواء على نسق أبطأ من النّور بمقدار مليون مرّة، فما نسمعه في هذه الحالة يكون سابقاً لما نكون بصدد مشاهدته.

لذا.. فعند هبوب عاصفة رعديّة، حين نحتسب الثّواني التي تفصل بين صوت دمدمة الرّعد، واللّحظة التي نكون قد شاهدنا فيها البرق وهو يشقّ السّماء، تكون تلك المدّة أو ذلك الفارق، هو الذي يسمح لنا باستخلاص المسافة التي تفصلنا عن المكان الذي طالته الصّاعقة.

وثمّة فارق آخر طفيف ولكن له أهمّيته، ألا وهو الوقت الذي تحتاجته أعيننا وآذاننا لنقل ما شاهدناه، وذلك عبر إشارة يرسلها الدّماغ إلى الأعصاب.

ويضيف غلاز قائلاً: «الحاضر الوحيد الذي يكون وجوده ممكناً، هو ذلك الذي يكون قد انطوى في ذهني، وهو الذي يقرّبنا أكثر من الحاضر المطلق. ثمّ لأنّني وأنا أفكّر، تتباطأ تلك الإشارة في الانتقال بين حواسّي. فثمّة حينئذ فارق ما.

وثمّة في ذلك المدرك الحسّي الذي نسمّيه الحاضر، ذلك الجزء من الماضي الذي يأتينا من مكان آخر ومن زمن سابق، وذلك بُعدٌ آخر أيضاً، يبدو من الوهلة الأولى مفارقاً.

ما نسمّيه الحاضر لا يمكننا إدراكه ويتعذّر علينا أن نجعله حاضرنا، إلاّ متى اتسم بالدّيمومة.

ما ندعوه الحاضر ليس لحظة. فلو أدركنا حدثاً ما للحظة منخطفة فحسب، فسرعان ما سيغيب ذلك الحدث من وعيي.

إنّ الصّورة التي لا تتبدّى أمام أعيننا إلاّ لبضعة الأعشار من الثّانية، نحن نتعرّف عليها، ولكنّنا نكون غير واعين بأنّنا نراها، ونعرّف تلك الصّورة على أنّها صورة مموّهة أو ملتبسة.

ومع ذلك يكون بإمكان تلك الصّورة أن تنطبع لفترة في ذاكرتنا، واتّخاذ شكل ذكرَى لا واعية، قد تؤثّر في فعاليّاتنا الذّهنيّة وسلوكاتنا المستقبليّة. وكذا الشّأن بالنّسبة لأذكارنا اللاّواعية للانفعالات التي نراها مرتسمة على وجه، في صورة نكون رأيناها لبعض الأعشار من الثّانية، من دون أن نكون مدركين أنّنا قد رأيناها (...).

فما نعيشه كلحظة حاضرة، وما نعتقد أنّنا نكتشف فيه بداية، لن يكون كذلك، إذ تكون تلك اللّحظة قد اغتنت ببدايات سبقتها، ولا نكون مدركين لها.

وبقدر ما تتمدّد داخلنا اللّحظة الحاضرة، فإنّها تغدو مدّة محدّدة، وتكتسب تمثّلاتنا الواعية أبعاداً جديدة، وتغتني بمدركات لاواعية وواعية، منسلّة من حواسّنا المختلفة ومن ذكرياتنا وانفعالاتنا..

ويقول بسكال كوينار: ينبغي أن نؤثر كلمة عابر على كلمة حاضر.

نحن بحاجة حينئذ إلى الانغمار في ذاكرتنا حتّى نتذكّر.

ووعينا بالحاضر ليس فحسب صدى للماضي، وإنّما تنبّؤ بالمستقبل وتصوّر لما هو آتٍ.

وهذا ما تخبرنا به الخدع المراوغة للسّحرة.