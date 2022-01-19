كريستيانا دي ماركي.. سؤال عما يُشكلنا

نوف الموسى

كانت تمرر الفنانة كريستيانا دي ماركي يديها بين كُل مسافة فارغة في إحساس الغزل، كأنها محاولة لإخفاء صانع النسيج، أي مُبتكر اللحظة التي ستتكرر، مراتٍ عديدة، ولاشيء فيها يقبل حضور الزمن، سوى أن الكرّة في كل مرة تهدي امتداداً للحركة، هكذا ببساطة جداً توقفنا نحن زوار معرضها الفني «صدى الفراغ»، وتأملنا فيديو مسجلاً لقطعة قماشية تصل إلى 2 متر، عُلقت في وسط فضاء «1x1 آرت غاليري» في السركال آفنيو بمدينة دبي، تحوم حولها مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية لأداء فني، استخدمت فيه الفنانة كريستيانا دي ماركي جسدها المغطى كلياً بقطعة النسيج البيضاء الهائمة وسط مساحة مفتوحة، لا يمكن في الفوتوغرافيا أن ترى ملامح كريستيانا، تعمدت بشكل ما أن تخفيه، أن يتلاشى من المشهد تماماً، لنسأل جميعنا عن ذاك الشعور الذي يُشكّلنا.

في حوارها مع «الاتحاد»، ابتسمت كريستيانا دي ماركي مرات عدة، وهي تتحدث عن العلاقة بين تفاعل المادة الناعمة للنسيج وجسدها الفيزيائي، قائلة: «عندما بدأت قطعة النسيج بالنمو، بينما كنت أغزلها بنفسي، ويزداد حجمها وثقلها، احتجت أن أرتديها، واستمر العمل من الداخل، إنها بمثابة إعادة ابتكار للأبعاد، وكيف تؤثر علينا الخلفيات والتجارب والقرارات المعنية التي نتخذها في لحظة التشكيل، وجاءت الكاميرا في هذه اللحظة لترصد تفاعل تلك العناصر في الفراغ، أردت أن أرى العنصر الخفيّ الذي بمقدوره أن يشكل أشياء يمكن أن نشاهدها، دونما أن نراه هو، العلاقة بين الفراغ والامتلاء للحضور الكامل للجسد، فالأخير بطريقة ما تراه غائباً، إلا أنه بهذا الاتصال محاولة لاكتشافه عبر ما جسدته الكاميرا».

من إبداعات كريستيانا دي ماركي في «1x1 آرت غالير ي» بدبي (تصوير: أفضل شام)

ديناميكية الجسد

تسرد الفنانة كريستيانا دي ماركي، موضحة أنها تحتاج لابتكار كل شيء بنفسها، وأن تتبع كل المراحل في العمل، من الفكرة إلى البحث مروراً بالتجسيد الذي تنجزه يدوياً، وصولاً إلى الرسم وتحويله إلى قطعة نسيج متكاملة، فهذا الاندماج اللامتناهي مع المشاعر، من شأنه أن يُوضح ويكاد يظهر في الفوتوغرافيا، فالأداء الفني بالنسبة لها عنصر أساسي يمثل استجابة متفردة في تكوينها، ففي طفولتها مارست فن رقص «الباليه»، الذي أهداها بشكل ما تحكماً بديناميكية الجسد، إلى جانب الكتابة، التي تمثل بحسب تعبيرها المفتاح للارتباط بالعالم، وبتجارب مختلفة لها امتدادات، تراها الفنانة كريستيانا أنها تعبير للاستمرارية، خاصة أنه من الصعب الهروب من الطريقة التي تربطنا بالعالم، والذي يحمل بعداً جمالياً في اعتقادها، فأنت تلاحظ كيف أن الشخصيات تظهر بالحياة وتتطور من خلال الأجساد والأشياء في العالم، وهذا التمازج للعناصر مهم وفقاً لتصورها، بينما يأتي استخدامها للكلمات في الشعر استجابة لتعقيدات العملية الفكرية والشعورية في التجربة الفنية.

انعكاس الذات

تضيف الفنانة كريستيانا دي ماركي حول الكتابة والفن المفاهيمي، أن المفهوم يحتاج أن يترجم عبر الكلمات، إلى شرح يتيح مستوى معيناً من الإدراك، وإذا ما استطاع العمل بنفسه أن يبني التفاعل مع المشاهد وفق الخلفيات الثقافية والاجتماعية، فهو بذلك قدم مستوى من بيان للطبقات المكونة في داخل العمل نفسه، ولفتت كيف يمكن اكتشاف مستوى انعكاس الذات في العمل، بناءً على القرارات والخيارات الحياتية التي تشكل التجربة، إلى جانب الحدس المعني بأنه يقود تلك التجارب، ففي لحظة التحرر من الخيارات والقرارات نلاحظ خطوات الحدس، الذي بطبيعة الحال يحضر تماماً في العمل، محدثاً التوازن بين ما تريد اكتشافه، وما هو حاضر أساساً في التجربة.

هناك «تكرار» في لحظة النسج، الخيط يتحرك ويعيد نفسه ويغيب، ليعود مجدداً ويغرق في التجربة، ممثلاً اللحظة القائمة بذاتها، في هذه العملية التأملية، تطلعنا الفنانة دي ماركي أنها تفقد نفسها في العمل، تفكر في حلول أثناء فعل العمل الفني، وهناك تغيرات تحدث بشكل عام، عندما تعمل على مشاريع معينة، قد تنتقل من خلالها لأفكار مختلفة تماماً، تعمل على تطويرها، ويمكن أن لا تكون مرتبطة بالمشروع السابق، قائلةً: «أعتقد أنّي أستمر في فقد نفسي خلال العمل، عندما بدأت بفعل الأداء الفني أمام الكاميرا، قد لا يعلم الكثيرون أني خجولة، لكن بمجرد أن أبدأ، تتلاشى فكرة الكاميرا، أنغمر في داخل الفعل، وهنا ينطلق الشعور نحو التشكل، وقد تظهر تبايناته عبر الفوتوغرافيا».

للفراغ صمت وصدى في أعمال كريستيانا دي ماركي

سيرة فنية وأكاديمية

عملت الفنانة كريستيانا دي ماركي على مشروعات توثيقية مهمة عبر «The Flying House»، المؤسسة غير ربحية التي تهدف إلى الترويج للفنانين الإماراتيين المعاصرين، تأسست في عام 2007، وتضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تشكل جزءاً من حركة الفن الإماراتي المعاصر، وتحمل كريستيانا درجتي ماجستير في الآثار وعلوم المتاحف من جامعتي تورينو وروما في إيطاليا.

كما شاركت في برامج الإقامة الفنية في جامعة الفنون فيلادلفيا الأميركية (2012)، ومعهد سانتا في للفنون، الولايات المتحدة (2014)، وأكاديمية رايكس، أمستردام (2014)، ومتحف ينتشوان للفن المعاصر (موكا)، الصين (2016)، وعبر جامعة سينسيناتي، حصلت على الجائزة الإيطالية «Premio ORA»، وجائزة «أفضل 15 فناناً» في عام 2017 في باراتيسيما تورينو، و«منحة سلامة بنت حمدان آل نهيان للفنانين الناشئين» في عام 2017 - 2018.

وقد تمّ عرض أعمالها على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، بما فيها دولة الإمارات.