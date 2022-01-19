«أناسي للإعلام» تنظم محاضرة بعنوان «أيام العرب»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في إطار أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، نظمت أناسي للإعلام، محاضرة ضمن فعاليات موعد نقاش بعنوان «أيام العرب»، قدمها أحمد محمد عبيد الباحث في الأدب العربي واللهجات والتاريخ العربي القديم والتاريخ الشفاهي (التراث الشعبي) والتراث العربي وتحقيق المخطوطات.

أُقيمت المحاضرة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، مساء أمس الأول الثلاثاء، بحضور عددٍ من المؤرخين وعلماء الآثار والمتخصصين في اللغة العربية، وممثلين من الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية وأعضاء من الهيئات الدبلوماسية والأكاديمية بالدولة.

وأسست السفارة الثقافية «موعد نقاش» في عام 2017 ليواصل أهداف ومسيرة أناسي للإعلام، حيث يسعى إلى تحقيق نوع غير تقليدي من التواصل الفكري يعتمد على التفاعل بين عضوات الموعد، عبر مشاركتهن في البحث والنقاش لخلق أجواء ممتعة تثري العقل والروح معاً.

تناولت المحاضرة التي أدارها الإعلامي ثامر الصياح عدة محاور، هي: مفهوم الأيام، أنواعها، عددها، بواعث وأسباب الأيام، طقوس ونوادر من أخبار الأيام.

واستهل الباحث أحمد عبيد المحاضرة بالحديث عن الأيام، فقال: «تعد أيام العرب جزءاً من طبيعة المجتمع الذي عاشه العرب قبل الإسلام على امتداد تاريخهم الطويل، وتمثل الحروب جزءاً من الحياة اليومية التي كانوا يعيشونها، فكانوا في حروب دائمة لا تتوقف إلا في الأشهر الحرم، التي لا تعيرها بعض القبائل أهمية، وكانت الحروب أحد الأمور الخمسة المخيفة التي يعيشها الجاهلي ويخشى الاقتراب من سطوتها، لكن ليس من خيار أمامه للابتعاد عنها، وهذه الأمور هي: الملوك، والحروب، والصعاليك، والسوافي (الرياح) والهاطل الأجش (المطر الشديد)؛ لأن أياً منها يمكن أن يهلكه، لكن لم يكن هناك مناص من الاشتراك فيها لأن القبائل التي لا تملك القوة للدفاع عن نفسها ورد مغتصبي مالها، تصبح نهباً للقبائل الأقوى.

وأوضح أن مفهوم الأيام يقال في وصف الحروب والوقائع التي حدثت في الجاهلية «الأيام»، وعلى هذا جاء المسمى في المصادر العربية، ولم يُضف إليها لفظ «العرب»، وإذا أردوا تخصيص أيام لقبيلة ما أضافوا اسم القبيلة فقالوا: أيام بكر وتغلب، أيام عبس وذبيان، أما «أيام العرب»، فهو المسمى الذي طغى على هذه التسمية - حتى لدى بعض المختصين - بسبب كتاب «أيام العرب قبل الإسلام» لمحمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم، رحمهم الله.

أخبار الأيام

وقال الباحث أحمد عبيد: إن أيام العرب تحمل الكثير من الطقوس والنوادر، ومنها: توقف الأيام في الشهر الحرم. وخروج القبائل للغزو في الصباح الباكر، وقد اشتهرت قبيلة كلب بكثرة خروجهم للغزو في الصباح الباكر فأطلق عليهم «فتيان الصباح».