25 فعالية إسبانية في «الشارقة للكتاب 40»

الشارقة (الاتحاد)

تحل المملكة الإسبانية ضيف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ40، التي تقام في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز «إكسبو الشارقة»، حيث تقدم أكثر من 25 نشاطاً، تشمل ندوات أدبية وجلسات نقاشية وقرائية، وعروضاً ثقافية وموسيقية يقدمها نخبة من الكتّاب والمفكرين والفنانين الموهوبين الإسبان، إضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين في قطاع النشر للتواصل مع الناشرين الإسبان المشاركين في المعرض، وإبرام الشراكات واستكشاف فرص التعاون في مجال الترجمة وحقوق النشر والتوزيع.

ويتضمن البرنامج جلسات ثقافية يقدمها خافيير جوميز ودييغو أفالوس، كُتّاب سيناريو مسلسل (Money Heist: La Casa de Papel) من إنتاج نيتفليكس، الذي شهد نجاحاً جماهيرياً وتحوّل إلى ظاهرة عالمية، حيث يناقشون سبل الكتابة الإبداعية للسيناريو المخصص للأعمال التلفزيونية والقادر على المنافسة في أرقى الجوائز العالمية.

وتشمل قائمة الكتّاب الإسبان المشاركين في فعاليات ضيف الشرف الكاتب والصحفي غابي مارتينيز، مؤلف رواية «بحار وانغ»، والروائية والشاعرة إيرين سولا، التي تُرجمت أعمالها إلى 17 لغة منها الإنجليزية والفرنسية والهولندية والتركية والعربية، ومايتي موتوبريا مؤلفة كتاب «ملايين الخطوات: المشي والعد»، والكاتبة والرسامة المتخصصة بكتاب الطفل روسيو بونيلا، مؤلفة كتاب «ما هو لون القبلة»، و«أعلى جبل من الكتب في العالم».

وتشارك في البرنامج فرقة «فورما أنتيكوا» السمفونية الكورالية، إحدى أبرز الفرق الإسبانية المتخصصة بموسيقى الباروك الكلاسيكية التي أسسها الإخوة آرون ودانيال وبابلو زابيكو، والحاصلة على جوائز موسيقية عدة، حيث تقدم عرض «لا كارامبا» المستوحى من حياة وإرث المغنية الإسبانية ماريا أنطونيا فرنانديز، المعروفة باسم «لا كارامبا»، والمتخصصة بأغاني «التوناديلا» القصيرة أو الأوبريت الموسيقي القصير الذي كان يـؤدى على المسارح الإسبانية في القرن الثامن عشر.