مصبح الكعبي عضواً أساسياً في «الشعر والفنون العربية»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

اختارت رابطة الشعر والفنون العربية في المملكة العربية السعودية الشاعر الإماراتي مصبح الكعبي عضواً أساسياً في الرابطة. وقال سعد بن فيصل السهلي، نائب رئيس رابطة الشعر والفنون العربية: إن الرابطة التي تجمع 21 دولة عربية، تقوم على إبراز المواهب المُلهمة والتي تصب في خدمة الوطن والارتقاء بالذائقة الإبداعية. وتسهم في إثراء الحراك الثقافي الخليجي المشترك، لافتاً إلى أنها تضم 6 أعضاء أساسيين، ومن ضمنهم الشاعر الإماراتي مصبح بن علي الكعبي.

من جهته، أعرب الكعبي عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار، وبما تمثله المملكة العربية السعودية من دور في صياغة المشهد الثقافي. وقال: «الرابطة تحمل مسؤولية كبيرة لنقل المبدعين إلى عوالم الإبداع والإنجازات».