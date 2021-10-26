تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع غاليري بونييه كونستال في ستوكهولم ومتحف بونيفانتن في ماستريخت - هولندا، أول معرض استقصائي للفنان هراير سركيسيان بعنوان «الوجه الآخر للصمت»، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 30 يناير المقبل، في المباني الفنية في ساحة المريجة.
يقيّم هذا المعرض الدكتور عمر خليف مدير المقتنيات وقيّم أول في مؤسسة الشارقة للفنون، والدكتور ثيودور رينغبورغ المدير الفني في غاليري بونييه كونستال، وستيجن هويجتس المدير الفني في بونيفانتن، حيث سيعرض أولاً في مؤسسة الشارقة للفنون لينتقل بعدئذ إلى غاليري بونييه كونستال في 26 أبريل 2022، ثم في بونيفانتن من 17 نوفمبر 2022 إلى 14 مايو 2023.
ويأخذ المعرض زوّاره في رحلة شاسعة إلى ساحات حلب واللاذقية ودمشق وعبر السماء فوق تدمر، والمناظر الطبيعية لمناطق مغطاة بالثلوج في أرمينيا المعاصرة من خلال مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية وأعمال الصوت والفيديو التي أنتجها الفنان خلال الـ 15 سنة الماضية، وخطى سركيسيان إلى عالم الفوتوغراف عبر بوابة استوديو التصوير الخاص بوالده «لون الحلم» في دمشق، ثم سافر إلى هولندا لدراسة الفنون البصرية حيث واصل التصوير الفوتوغرافي التناظري متخذاً منه وسيطاً رئيساً ومختبراً لإمكاناته، من خلال سعيه الدؤوب نحو استجلاء السرديات غير المرئية الماثلة في الصراعات العالقة.
وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون «بالرغم من حضور الطابع الشخصي بصورة واضحة في أعمال سركيسيان إلا أنها في العمق تروي لنا قصصاً عن حقائق هذا العالم».
وأضافت «تربط المؤسسة منذ تأسيسها عام 2009 علاقة وثيقة بسركيسيان، حيث عُرضت سلسلة أعماله الأيقونية «ساحات الإعدام» ضمن أولى المعارض التي نظمناها لتندرج لاحقاً ضمن مجموعة مقتنيات المؤسسة، كما قدمنا العديد من أعماله في النسختين العاشرة والرابعة عشرة من بينالي الشارقة، ويسعدنا اليوم أن نستمر بتقديم الدعم له عبر تنظيم هذا المعرض العالمي بالتعاون مع شركائنا غاليري بونييه كونستال في ستوكهولم، ومتحف بونيفانتن في ماستريخت».
وأشار قيّم المعرض د. عمر خليف إلى أهمية أعمال سركيسيان، وقال «نحن نعيش في حقبة أصبح فيها للفوتوغراف وانتشاره على نطاق واسع دور رئيسي في الانتصار للقضايا الاجتماعية، ومن هنا فإن مسألة إعادة كتابة التاريخ بصورة تعكس تنوع الذاكرة البشرية والتجارب الحياتية المعيشة تقع في صلب ممارسة سركيسيان الفنية». ويعاين المعرض تواريخ الزوال وعمارة العنف وإمكانيات الوسيط الفوتوغرافي ويرتكز على تكليفين رئيسيين هما: عمل تركيبي فوتوغرافي بعنوان «آخر ظهور» (2018 - 2021) بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون و«تفاحة صغيرة» (2021-2022) بتكليف من بونيفانتن، كما يتضمن مجموعة واسعة من أعمال الفنان الرئيسة منذ 2006، بما في ذلك «غير منتهٍ» و«بين بين» كلاهما (2006) و«ساحات الإعدام» (2008)، و«رحلة الطيران الأخيرة» (2017 - 2019). ويصدر بالتزامن مع إقامة المعرض في الشارقة أول كتاب لسركيسيان حرّره كل من عمر خليف وثيودور رينغبورغ، ويتضمن مقالات ومساهمات من حور القاسمي، وماريان هيرش أستاذة بجامعة كولومبيا، وهانا فيلدمان أستاذة مشاركة في جامعة نورث وسترن، وتود ريسز كاتب ومعماري، ووفالي مهلوجي قيّم ومحلل نفسي.