انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «المربّعة للفنون»

عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان المربعة للفنون» الذي تنظّمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويشارك فيه نخبة من روّاد الفن المعاصر والمبدعين من دولة الإمارات لتسليط الضوء على العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية والمواهب الشابة.

وتقام النسخة الأولى من «مهرجان المربعة للفنون» تحت شعار «نستلهم من الماضي لنرسم المستقبل» في الحي التراثي المحيط بمتحف عجمان، والذي يُعد واجهة سياحية وبوصلة تاريخية تنبض بالحياة والذكريات الخالدة وتبرز الهوية المتجذّرة للإمارة.

يعرض المهرجان أنشطة وفعاليات يقدمها عدد من المواهب الشابة، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز حيوي للثقافة والفنون وحاضنة للمبدعين وملتقى للفنّانين، حيث يُعد «مهرجان المربعة للفنون» حدثاً متنوعاً يتضمن أنشطة فنية وثقافية على مدار عشرة أيام، يطرح من خلاله المشاركون أعمالهم المميزة، وبهذا يقدّم المهرجان تجربة متميّزة للزوار في أجواء تاريخية يعرض خلالها أكثر من 170 فناناً أعمالهم، فضلاً عن ورش العمل والحفلات الموسيقية والنشاطات الترفيهية.

إلى ذلك، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن (مهرجان المربعة للفنون) يعكس النهج الثقافي الذي تعتمده إمارة عجمان لإبراز قيمها الإبداعية، وغناها بالمواهب الشابة، والتجربة الثقافية المتنوعة التي تقدّمها للزوّار، ما يعزّز من مكانتها كمركز حيوي للثقافة وحاضنة للفنون على أنواعها».

وأضاف أن سياحة عجمان تحرص على إقامة مثل هذه المهرجانات التي تأتي ضمن أجندة نشاطاتها الفنية والثقافية، لما لها من أهمية في إبراز الموروث الثقافي والتراثي الذي تتغنّى به عجمان، وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافية، وصون الممتلكات الثقافية والطبيعية والتراث الحي، ما يصبّ في إبراز التنوّع والتلاحم الاجتماعي، ويعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية.