مهرجان أبوظبي 2021 يقدم عرضاً أوركسترالياً

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة واسعة من الجمهور، وضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، عرض مهرجان أبوظبي 2021، «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب»، على مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات، بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب.

وأبحرت نخبة من ألمع المواهب الموسيقية الشابة في دولة الإمارات، على مدار ساعة ونصف، بالجمهور في رحلة موسيقية مفعمة بالتفرد لعزف مجموعة مقطوعات موسيقية لبيتهوفن وكميل سان سانس وجورج بيزيه، بقيادة المايسترو رياض قدسي، ومشاركة عازف الكمان البرازيلي الموهوب غويدو فيليبي سانتانا إي سيلفا. وساهم المايسترو قدسي، أحد أشهر عازفي الكمان والبيانو، وقائد ومؤسس أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة، في تطوير الثقافة الموسيقية وتنمية مهارات الموسيقيين الشباب في دولة الإمارات، من خلال التدريس والتدريب العملي لأوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة، والتي أنشأها في عام 1994، لخلق بيئة ثقافية وفنية تسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي الإماراتي محلياً وإقليمياً وعالمياً.