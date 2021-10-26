«جمعة الماجد» يشارك في معرض الكتاب القانوني

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، للسنة الثامنة على التوالي، في معرض الكتاب القانوني الثامن 2021، الذي يقام بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت رعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل. وافتتح المعرض المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، يرافقه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، والعميد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير مركز بحوث الشرطة، وعدد من ضباط شرطة الشارقة.

وتمثلت مشاركة المركز بعرض إصدارات تبين بعض أحكام القضاء مثل كتاب «مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام»، و«المسؤولية الشرعية والقانونية عن الأعمال الهندسية المدنية»، و«رسالة في السياسة الشرعية»، وغيرها من الإصدارات في موضوع القانون.

وأثناء زيارة النقبي لجناح المركز، قدم أنور الظاهري، ممثل جناح المركز ورئيس شعبة العلاقات العامة، شرحاً عن الدور الذي يقوم به مركز جمعة الماجد في حفظ التراث الإنساني، كما أهداه مجموعة قيمة من جديد إصدارات المركز.