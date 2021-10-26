ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، يعرض مهرجان أبوظبي 2021، يومي 29-30 أكتوبر الجاري، مسرحية «10%» للكاتب المسرحي محمد الصاوي، وذلك في منارة السعديات بأبوظبي.
تأتي المسرحية، التي تعرض على مدار يومين، ضمن فعاليات المبادرة السنوية التي تنظمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تحت عنوان «ورشة الإمارات المسرحية»، والتي تضمنت سلسلة من الحوارات والنقاشات التفاعلية باللغة العربية، بالتعاون مع الكاتب والمخرج المسرحي كريم رشيد، وذا جانكشن (The Junction).
وتدور أحداث المسرحية، حول شخصية «درويش»، صاحب الشركة التي تعمل على تحقيق رغبات الناس ليصبحوا نجوماً مشهورين، أو أغنياء، أو محبوبين، أو أكثر من ذلك، لكن مقابل ثمن واحد لمن يريد أن تتحقق رغباته، إذ يجب عليه أن يدفع لدرويش نسبة 10٪ من الأمنية التي يريد تحقيقها.
وطرحت الحبكة الدرامية لمسرحية «10%»، تساؤلاً فلسفياً، حول أيهما أهم الرغبة والأمل أم الكرامة والإرادة الحرة، محركةً الصراع الداخلي للإنسان عبر رؤية إبداعية متماسكة إلى حد كبير داخل النص المسرحي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم الشباب منهم: طارق أبو زيد، نهى مصطفى، أحمد رجب، إيمان حلمي، مدحت مصطفى ومي مسعود.
يذكر أن مهرجان أبوظبي، في دورته الثامنة عشرة، يقام بدعم من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، الشريك الرئيس للمهرجان، وشركة جي إس إنيرجي، شريك الطاقة، ويدمج المهرجان، في دورته التي تستمر على مدار عام كامل، بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.