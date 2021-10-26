ينطلق موسم الإبداع «تنوين 2021» هذا الأسبوع في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، والذي يعد أكبر مواسم الإبداع في السعودية، حيث يعود هذا العام تحت شعار «الأدوات: تشكيل الإبداع»، بمشاركة 30 متحدثاً رفيع المستوى، وتقديم 10 دورات احترافية، و7 ورش عمل مبتكرة، و4 تجارب فريدة من نوعها، وذلك ضمن أربعة مسارات إبداعية تثري نهاية كل أسبوع، خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2021.
تأكيدًا على دور إثراء المتمثل في دعم تطور الصناعات الثقافية في المنطقة، يتضمن «تنوين 2021» الكشف عن نتائج واحدة من أكثر الدراسات شمولًا والتي ترسم خريطة المشهد الثقافي والإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن تقديم نظرة فاحصة للحالة الثقافية والإبداعية في السعودية، من خلال مؤشر CCI الأول من نوعه في المملكة.
وأوضح أشرف فقيه، مدير البرامج في مركز (إثراء)، أنه منذ نشأة المركز، أحدث حراكاً إيجابياً في المشهد الثقافي والفني والإبداعي والاجتماعي، مبينًا أن موسم «تنوين» الإبداعي الذي يقام سنويًا، أصبح بمثابة المحفز الثقافي وبوابة عالمية للمبدعين، عبر تجسيد الركائز الأساسية لإثراء، وتقديم تجارب فريدة من نوعها للجمهور والمحترفين في العمل الإبداعي.
من جانبها، أفادت مِزنة الزامل، رئيسة قسم الابتكار في (إثراء)، أن موسم تنوين 2021 يمكّن الصناعاتِ الإبداعية لاستكشاف الاستخدام الإبداعي والمُبتكر للأدوات، وتحديد الفرص الجديدة المقدمة، لتبنّي وتطوير أدوات جديدة.
وتضيف: «بدءًا من أول مطرقة حجرية حتى وصولنا إلى التقنية الحديثة، تظهر الأدوات لتمكننا من تشكيل عالمنا الإبداعي، الذي يشمل الأدوات اليدوية وحتى الأدوات الرقمية والمادية والحقيقية والمجردة، حيث سيكشف (تنوين 2021) عن الدور الذي تلعبه الأدوات في عمليتنا الإبداعية وصناعة المستقبل الإبداعي».
يأتي تنوين هذا العام بنسخته الرابعة، حيث انطلقت المواسم السابقة تحت عدة شعارات تضمنت «الزعزعة» و«اللعب» و«القادم الجديد»، في حين يحمل هذا الموسم شعار «الأدوات» ليكشف جانباً مهماً من جوانب العملية الإبداعية، ويبحث كيفيّة استمرار الصناعات الثقافية والإبداعية في استدامة الابتكار وتوجيه مستقبل الاقتصاد الإبداعي، كما يسلط الضوء على الأدوات المتاحة لتشكيل الإبداع.
ويربط تنوين -منذ نشأته- المبدعين والمبتكرين الذين يصنعون التغيير بخبراء متخصصين عالميين ضمن بيئة مليئة بالإلهام، لدعم الإمكانات الإبداعية ومشاركة الأفكار وإعادة تعريف معنى الإبداع ضمن عالم متغيّر، كما يوفر الموسم منصة تربط بين المُتعلّمين الفضوليين والمبدعين والمحترفين الطموحين من جميع المستويات والصناعات، عبر ورش العمل والحوارات والدورات الاحترافية والتحديات ومصادر التعلم والمسارات المهنية إلى جانب المعارض والتجارب الملهمة، من أجل إطلاق العنان للإمكانيات الإبداعية التي تبحث في استخدام «الأدوات».
ومن بين المتحدثين الرئيسين لموسم تنوين لهذا العام، كريس لو، كبير مديري التصميم السابق في «أديداس»، والدكتورة هدى سميتسهوزن أبي فارس المدير المؤسس لمؤسسة خط، والباحث والفنان المعاصر الدولي سوغوين تشونغ، ومؤسس الممارسة المعمارية «مامو-ماني» الحائزة جوائز «آرثر مامو-ماني».
ويقدم «تنوين 2021» أربعة مسارات إبداعية تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة وهي: الإبداعات الناشئة (مسار مخصص لبناء مهنة إبداعية)، الاقتصاد الإبداعي (الأدوات والفرص الجديدة)، الجرافيك والتواصل (برنامج «عودة التناظري أولاً»)، وأخيراً، العمارة والمنتجات (دور الأدوات في الاستدامة والتفكير والإبداع في التصميم والهندسة المعمارية ومستقبل التصميم).
كما ينظم تنوين هذا العام سلسلة من ورش العمل المبتكرة، أبرزها: ورشة عمل «الإمكانات المادية لنخيل التمر»، ورشة عمل «الأدوات الإنتاجية»، ورشة عمل «العدّة الاحترافية للمبتدئين»، ورشة عمل «تصميم منتج بلاستيكي»، ورشة عمل «الريزوغراف الرقمي» (مستوى التقدم)، ورشة عمل «مسح الليزر ثلاثي الأبعاد»، وورشة عمل «البنى المطوية».