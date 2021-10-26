اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في النسخة الـ 73 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، الذي أُقيم بين 20 و24 أكتوبر الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية.
اكتسبت مشاركة «تريندز» في المعرض أهمية خاصة، لكونها المشاركة الأولى له في هذا الحدث العالمي، الذي يُعد أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب، كما يعتبر المعرض الأهم في العالم حيث يلتقي فيه عشرات الآلاف من المثقفين، والكتاب، والباحثين، والناشرين من مختلف أنحاء العالم.
ويذكر أن مركز «تريندز» قد شارك في معرض فرانكفورت بجناح فريد ضم أكثر من 120 إصداراً علمياً، وسلاسل معرفية قيّمة غطت العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والتكنولوجية وحركات الإسلام السياسي التي وجد فيها زوار جناح المركز ثراءً علمياً وثقافياً فريداً.
وشهد جناح «تريندز»، على مدار خمسة أيام بالمعرض، توافد مجموعات وأعداد كبيرة من مختلف شرائح المجتمع وفئاته، من مسؤولين، وباحثين، وأكاديميين، وكتاب، ومثقفين أكدوا أن الجناح يشبه المكتبة العالمية التي تحوي كنوزاً بحثية وعلمية دسمة ورصينة.
ويشار، في هذا الصدد، إلى أن وفداً من مركز الثقافة الإسلامية في فرانكفورت قد زار جناح «تريندز»، وأبدى رغبته في اقتناء إصداراته لتعزيز مكتبة المركز بمحتوى علمي وبحثي رصين، كما زار الجناح وفد من معرض إسبانيا الدولي للكتاب، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس.
واستقبل جناح مركز «تريندز» أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب د. هيثم الحاج علي، الذي ثمّن مستوى إصدارات المركز العلمية والمعرفية، كما زار الجناح الرئيس التنفيذي للمعهد الإسرائيلي للأدب العبري، والمدير العام لشركة (Digiworld Creative)، الذي أبدى رغبته في توزيع إصدارات «تريندز» من خلال مكتبة الشركة الإلكترونية.
زار جناح «تريندز» كذلك وفد من الملتقى العربي لناشري الكتب، والمدير العام لمجموعة شركات جيهاو للطباعة، ونائب رئيس تحرير ميدياهاوس فرانكفورت من معهد الدراسات الألمانية المغربية، ومديرة الملكية الفكرية في (Ebook Pro) من إسرائيل، وناقشت فرص التعاون مع المركز.
شهد الجناح أيضاً زيارة بهاء الدين راشد مدير عام دار «غار حراء» للنشر، وحسين محمد من مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، فضلاً عن زيارات متنوعة لعدد من دور النشر العربية والعالمية المشاركة في المعرض، كما توافد على الجناح باحثون وطلاب من جامعات ألمانية.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب شكل منصّة رائدة للتعريف باستراتيجية «تريندز» العالمية ورؤيته في التحول من استشراف المستقبل إلى المشاركة الفاعلة في صنعه، كما شكل المعرض فرصة للقاء ناشرين عالميين لمد جسور المعرفة والتواصل مع الثقافات الأخرى.
وأكد العلي أن المشاركة جاءت من منطلق حرص «تريندز» أهمية الوجود الفاعل في المحافل الثقافية العالمية، التي تجمع رواد الثقافة والأدب والمعرفة، والمساهمة في إثرائها من خلال إصداراته المتنوعة التي تواكب التطورات المعاصرة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار العلي إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات استهدف، من خلال مشاركته في «فرانكفورت للكتاب»، الانفتاح على أهم الأسواق العالمية في صناعة الكتاب والنشر، والتعريف بإصداراته النوعية والفعاليات العلمية والمعرفية التي ينظمها على مدار العام.