«اللوفر أبوظبي» يطلق موسمه الثقافي الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن موسمه الثقافي الجديد الذي سيشهد انطلاق ثلاثة معارض عالمية، بالإضافة إلى إطلاق معرض وجائزة فنّية جديدة، مع استمرار معرض متحف الأطفال الذي يصاحبه برنامج ثقافي غني. واحتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات والذكرى السنوية الرابعة لافتتاحه في 11 نوفمبر، سيقدم «اللوفر أبوظبي» برامج وفعاليات للاحتفال بالتبادل الثقافي بين العالم والإمارات.

قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «في موسمه الثقافي المقبل يقدّم المتحف معارض عالمية ومقتنيات جديدة وأعمالاً فنّية مُستعارة، إلى جانب مجموعة من الأعمال من كل إمارة من الإمارات السبع».وقالت ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي: «تنبثق قوة مجموعتنا الفنّية وطريقة عرضنا لها من نموذجنا الفريد والإطار السردي الذي يمثله وهو يتمحور حول التواصل العالمي والموضوعات المشتركة فيه».

أما معرض «التنين والعنقاء - قرون من الإلهام بين الثقافتين الصينية والإسلامية»، فيقام بالتعاون مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية - غيميه، من تنسيق صوفي ماكاريو، ويسلّط الضوء على التبادل الثقافي والفني بين الحضارتين الإسلامية والصينية، ويؤرخ للفترة الممتدة ما بين القرن الثامن والقرن الثامن عشر.

وسيعرض المتحف 59 عملاً مُستعاراً و56 عملاً من مقتنياته الجديدة في قاعات عرضه، كما سيشهد ديسمبر المقبل تحويل القبّة إلى عمل تركيبي صوتي وبصري يعكس 50 عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات.

ويُقام المعرض العالمي الأول لعام 2022 تحت عنوان «قصر فرساي والعالم» بالتعاون مع المتحف الوطني لقصور فرساي وتريانون، وهو يروي قصة قصر فرساي كأداة دبلوماسية مركزية عززت براعة البلاط الملكي الفرنسي.