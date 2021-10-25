«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها بـ«فرانكفورت للكتاب»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (المُلحقة بهيئة دبي للثقافة) مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، الذي أقيم خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: مشاركتنا السنوية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، تتيح لقاء الشركاء، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات بمجالات إنتاج المعرفة. كما يقدِّم منصة لتسليط الضوء على مبادرات المؤسَّسة ومشاريعها التي تنعكس مخرجاتها على جميع دول العالم وأبرزها «مؤشر المعرفة العالمي» و«تقرير مستقبل المعرفة»، التي نعمل عليها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشريك الاستراتيجي للمؤسَّسة.

واستقبل جناح المؤسَّسة في المعرض زوَّاراً من مختلف الجنسيات والاهتمامات، أبرزهم حفصة العلماء، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقدَّم بن حويرب لها شرحاً عن طبيعة عمل المؤسَّسة وما تقدمه من خدمات معرفية تعزِّز صورة الإمارات في المحافل الدولية.

كما استقبل بن حويرب في جناح المؤسَّسة يورغن بوس، مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وبحث معه قضايا مشتركة، كما شهد الجناح زيارة د. علي بن تميم مدير مركز أبوظبي للغة العربية.

وروج وفد المؤسَّسة لـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث تعرَّف الزوَّار إلى أهمية المعرض الذي يمثِّل فرصة لتنمية شراكات تجارية بين نحو 192 دولة مشاركة في المعرض من خلال قطاعاتها الحكومية والتجارية. وخلال المعرض استقبل وفد المؤسَّسة مشاركين وزوَّاراً وعارضين اطلعوا على نماذج من نتاج برنامج دبي الدولي للكتابة، حيث عملت المؤسَّسة على تدريب أكثر من مائتي كاتب وباحث ومترجم وقدَّمتهم للساحة المعرفية العربية.