«جمعة الماجد» ينظم محاضرة عن المخطوطات الشرقية في روسيا

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، محاضرة افتراضية بعنوان: «مجموعة مخطوطات الشيخ محمد عياد الطنطاوي»، إحدى أهمِّ مخطوطات القسم الشرقي في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية في روسيا، قدمها البروفسور نيكولاي دياكوف، رئيس قسم تاريخ دول الشرق الأوسط في كلية الدراسات الآسيوية والأفريقية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية.

ويهدف المركز من خلال تنظيم هذه المحاضرة إلى مدِّ جسور التعاون الثقافي مع المؤسسات الثقافية والجامعات العلمية العالمية في كل دول العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخطوطات الشرقية في تلك الجامعات والمؤسسات، وإبراز دور العلماء العرب والمسلمين في نشر علوم وتراث تلك المخطوطات.

واستعرض نيكولاي سيرة العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي. وعن الدراسات التي قام بها في روسيا قال: «تضمُّ مجموعة مخطوطات الطنطاوي في القسم الشرقي من المكتبة العلمية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية أكثر من ثلاثمئة مخطوط، حيث أفادَ المستشرق الروسي إغناتي كراتشكوفسكي أنَّ مجموعة مخطوطات الطنطاوي انتقلت إلى مكتبة الجامعة، وكانت تحتوي على نحو مئة وخمسين مجلداً، مِن بينها أعمالٌ غير معروفة للطنطاوي نفسه، وكذلك أعمال لمؤلفين آخرين قام بنسخها في شبابه، ومخطوطات أخرى زوَّدها بتعليقاته الشخصية».

وشهدت المحاضرة عرضاً لمجموعة قيمة من مخطوطات الطنطاوي، من خلال المعرض الافتراضي الذي قدمته جامعة سانت بطرسبورغ للجمهور المشارك في المنصة الإلكترونية.