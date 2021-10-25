«عندما تتحدث الصور» يرصد تطور الحركة الفنية العربية في القرن العشرين

دبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة «مقتنيات دبي» عن تفاصيل معرضها الفني الحضوري الأول تحت عنوان «عندما تتحدث الصور»، الذي سيضم مجموعة من مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى أبرز الأعمال الفنية المختارة من مجموعة «مقتنيات دبي» المنضمة حديثاً إلى هذه المبادرة التي تم تأسيسها من خلال نموذج شراكة جديد ومبتكر يجمع بين أعمال فنية استثنائية مقدَّمة من مقتنيات أفراد ومؤسسات لتكون متاحة أمام الجمهور، فضلاً عن الاستفادة منها لأغراض تعليمية وتثقيفية.



مسيرة تطور

وسيقدم المعرض، الذي سيفتتح في السادس من نوفمبر المقبل في متحف الاتحاد في دبي، مجموعة من أعمال الفن الحديث والمعاصر من جميع أنحاء المنطقة، متتبعاً المسيرة التاريخية لتطور حركة الفنون العربية من الحداثة نحو الاتجاهات المعاصرة، مع إبراز دور منطقة الخليج العربي في توثيق واقع تاريخ الفن في المنطقة عبر مراحله المختلفة.

إلى ذلك، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي رئيسة اللجنة العليا لمقتنيات دبي: «معرض «عندما تتحدث الصور» حدث مهم في مسار مبادرة «مقتنيات دبي»، إذ يسهم في تفعيل وتحقيق هذه المبادرة المبتكرة على أرض الواقع لتكون جزءاً من الحراك الثقافي في مدينتنا، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا ثقة الرعاة وإيمانهم بطموح ورسالة هذا المشروع الذي يسعى إلى تقديم الفن في الأماكن العامة لجميع الجماهير في دولة الإمارات وخارجها، وتشكيل حلقة وصل بين الرعاة والفنانين المحليين، وبناء مجموعة فنية عالمية مميزة من دبي إلى العالم، تدعم القطاع الثقافي في الإمارة».

وأضافت: «نقدم من خلال معرضنا الأول «عندما تتحدث الصور» أعمالاً فنية متميزة، بينما ستثري المعرض مجموعة من مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ما يؤكد دعم سموّه للقطاع الثقافي والفني في دبي. وسيشهد المعرض سرداً غنياً للفن العربي في القرن العشرين، مسلطاً الضوء على الدور الحيوي الذي قامت به دول الخليج العربي في توثيق هذه الفترة الفنية، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في معرضنا الافتتاحي في متحف الاتحاد في نوفمبر المقبل».

مسح تاريخي

من جهتها، قالت ندى شبوط، القيّم على المعرض: «بهدف إنشاء مسح تاريخي حول الفن الحديث والمعاصر في المنطقة، سيضم معرض «عندما تتحدث الصور» أعمالاً لنخبة من أكثر الفنانين تأثيراً وتقدماً، إذ لعبوا دوراً محورياً في تشكيل الحركات الفنية الحديثة في المنطقة وإبراز الديناميكيات الاجتماعية والثقافية لعصرهم»، موضحة: «شهد القرن العشرون أحد التحولات الكبرى التي أدت إلى تأسيس الدول المختلفة في العالم العربي في أعقاب حصولها على الاستقلال وشروعها في بناء هياكلها الحديثة. وعبر أطروحات وأيقونات فنية عكست الهويات الوطنية لمجتمعاتهم، فيما أدى هؤلاء الفنانون دوراً حيوياً أسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي الوطني في بلدانهم».

ثلاثة أقسام

ويضم المعرض ثلاثة أقسام، تدور حول ثلاثة موضوعات، حيث تخدم الأعمال الفنية كسجلات أرشيفية للعصر الذي أُنتجت فيه، وتسرد تاريخ الفن في المنطقة على مدار العقود الماضية، في حين تتقاطع مجموعات فنية معروضة في موضوعاتها.

وتحت عنوان «منوّعات تجريدية»، تستعرض قصة الفصل الأول من المعرض موضوع التجريد في الفن العربي الحديث، ويضم القسم أعمالاً لفنانين بارزين منهم ضياء العزاوي وعمر النجدي. وعلى الرغم من أنه كان يُنظر إلى التجريد على أنه وسيلة للمضي نحو المستقبل، إلا أنه اعتُبِر أيضاً وسيلة لإعادة التواصل مع الماضي.

منظور شامل

انطلاقاً من منظور شامل، تشكل «مقتنيات دبي» فرصة أمام الرعاة لعرض مجموعاتهم، والفنانين لعرض أعمالهم الفنية عبر منصة متاحة لشريحة واسعة من الجمهور. وتتفاعل المبادرة مع تاريخ إمارة دبي وتعكس هويتها النابضة بالحياة والانفتاح، وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للفن والثقافة.

وسيتزامن المعرض مع إطلاق المتحف الرقمي لمبادرة «مقتنيات دبي» الذي سيحتوي على كتيّب للأعمال المدرجة في المبادرة، والسير الذاتية لكل الفنانين المعروضة أعمالهم، إلى جانب محتوى مهم حول تاريخ اقتناء الأعمال الفنية في الإمارات، ولمحات عن أبرز الرعاة المشاركين، ومعلومات إضافية حول الأعمال المتضمَّنة.

وتم تطوير مبادرة «مقتنيات دبي» بالتعاون مع «مجموعة آرت دبي» التي تمثّل «دبي للثقافة» في إدارة أنشطة المبادرة، وتشكل نقطة الاتصال الرئيسة لجميع عملياتها.

رؤى وبيئات

الفصل الثاني من المعرض، يقدم تحت عنوان «المجتمعات في مرحلة انتقالية» رؤى فنانين حول المجتمع والتاريخ والأسرة والأساطير والثقافة. وتعكس الأعمال المعروضة في هذا القسم للفنانتين باية محيى الدين ونزيهة سليم، والفنان أسعد عرابي مفاهيم الفنانين وحواراتهم عن الذات من خلال العلاقات المجتمعية، وكذلك النضالات المحلية من أجل الاستقلال وتشكيل الدول في سياق عالمي.

وعبر الفصل الثالث من المعرض تحت عنوان «استحضار البيئة»، يستكشف المشاهد من خلال أعمال قامات فنية رفيعة، مثل فاتح المدرس وعبد القادر الريس ونجيب بلخوجة، كيف أصبح رسم المدن وسيلة لبناء وتوثيق تصور خيالي مثالي عن فكرة «الأُمّة» في بعض الأعمال، بينما تسجل أعمال أخرى تحولات المدن والقرى الصغيرة إلى مساحات حضرية أكبر، حيث طور كل بلد هويته الحديثة.

ويهدف المعرض إلى التركيز على دور دولة الإمارات في توثيق التبادل الأكاديمي والفكري الحيوي بين العديد من الفنانين المعروضة أعمالهم في المعرض، فضلاً عن إبراز الدور الفاعل للإمارات، ليس كمركز إبداعي للفنانين فحسب، ولكن أيضاً في توثيق تاريخ الفن في المنطقة. وسيسهم الكتالوج الرقمي الذي سيتم نشره بالتزامن مع انعقاد المعرض، ويضم بحثاً للدكتورة ندى شبوط، في إيضاح السياقات التي تم تقديم الأعمال المعروضة وفقها.