«421» يعقد شراكات مع مؤسسات فنية وأكاديمية وطنية ودولية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بتنمية المواهب في المنطقة، عن إطلاق مشاريع وشراكات مع مؤسسات فنية وأكاديمية وطنية ودولية خلال هذا الشتاء، بما في ذلك مؤسسة السركال للفنون وجامعة نيويورك أبوظبي، فضلاً عن إعلان أسماء الفائزين بمنحة معرض421 للبحوث الفنية وبرنامج لتطوير خبرات التقييم الفني.

وقال فيصل الحسن، المدير العام لمعرض 421: «بينما نعيد فتح أبوابنا، نتطلع إلى إقامة معارض ومشاريع تؤكد التزامنا بدعم المواهب الناشئة من دولة الإمارات والمنطقة. ونحن في غاية الحماس للاطلاع على إبداعات الفنانين الستة متعددي التخصصات، الفائزين بمنحة البحوث الفنية. كما نتطلع إلى رؤية شراكاتنا الجديدة تؤتي ثمارها، لأننا نؤمن بتأثير الشراكات القوية والفعالة على تعزيز النظام البيئي الإبداعي في المنطقة».

وتستهدف المنحة المواضيع الّتي تستقصي تقاطعات المحاور ذات الطّابع الاجتماعيّ والثّقافيّ، كما في المساحات العامّة والعموميّة، في اللغات واللغويّات، في المواصلات وآليّاتها، في العمران وبنياته الاجتماعيّة والثّقافيّة، في الاقتصاد والنّزوح، في مؤسّسات الفنون، وفي النّظم الإيكولوجيّة. كما تهدف منحة البحوث الفنية إلى دعم أساليب البحث الفني الدقيق المتعمق عبر تخصصات متعددة، من خلال التركيز على الفنون وتشجيع المزيد من المشاركة الجوهرية بين الممارسين المبدعين ومجتمعاتهم في جميع أنحاء المنطقة،

ويتعاون معرض421، مع معهد بومباي للتحليل النقدي والبحث (BICAR) لاستضافة المعارض وتنظيمها والعمل مع قيمي معارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من خلال برنامج لتطوير خبرات التقييم الفنية، حيث يبحث معرض 421 من خلال هذا البرنامج عن قيمي معارض يقدمون معرضاً جماعياً وإصداراً يتمحور حول فكرة «المستقبل المثالي: الكارثة والحاضر المعاصر».

وأعلن معرض421 أيضاً عن برنامج بحثي من المقرر أن يبدأ في شهر نوفمبر 2021، بالتعاون مع مؤسسة السركال للفنون، والذي يستكشف أطر عمل الأداء في المنطقة والفرضية التي تقول بقدرة اللغة على التأثير، بصفتها شكلاً من أشكال العمل الاجتماعي.

كما تم الكشف عن إقامة معرض 421 شراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي لاستضافة معرضين لأول دفعة من طلبة ماجستير الفنون الجميلة في الجامعة، أولهما مع دخول الطلبة البرنامج في شهر مايو 2022 والثاني بمناسبة تخرجهم في شهر مايو 2023. وبما أن معرض421 يعد مركزاً للفنانين الناشئين يحفز على التعلم والتجربة والعرض، فإنه سيقوم أيضاً بدعم الممارسين المبدعين المسجلين في برنامج ماجستير الفنون الجميلة في جامعة نيويورك أبوظبي، الذين هم في بداية منتصف حياتهم المهنية الفنية، على تطوير مشاريعهم، فضلاً عن تعزيز هذه الشراكة للعلاقات المؤسسية بين معرض421 وجامعة نيويورك أبوظبي وسبل التعاون في المستقبل.