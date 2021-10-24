«الشارقة للكتاب» يستضيف 14 كاتباً من شبه القارة الهندية

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، 14 كاتباً عالمياً من الهند وباكستان وسريلانكا، حائزين جوائز عالمية، ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، في ندوات أدبية وحوارات ثقافية وجلسات نقاشية خلال الحدث الذي يستمر 11 يوماً.

تتضمن قائمة الكتّاب المشاركين من الهند المؤلف وكاتب المقالات أميتاف غوش، الحائز جوائز عدة، ومن أهم أعماله «بحر الكلاب» و«كروموسوم كلكتا»، ورافيندر سينغ، وهو مؤلف وناشر وكاتب محتوى، ورائد الأعمال والناشر والكاتب سانتوش جورج كولانغارا الذي حصلت أعماله باللغة المالايالامية على جوائز عدة، والكاتب والناشط البيئي براناي لال، مؤلف كتاب «إنديكا: تاريخ طبيعي عريق لشبه القارة الهندية»، والمؤلف وكاتب السيناريو بي. إف. ماثيوز، والشاعر وكاتب الأغاني مانوج كورور، إلى جانب الروائي تشيتان بهاجات، والمؤلف والصحفي الشهير فير سانغفي، والكاتب والمتحدث أرفين خان، مؤلف كتاب «مخطط المليونير السري»، والكاتب ورائد الأعمال هارش ماريوالا، مؤلف كتاب «الوقائع القاسية».

ومن باكستان، تقدم عرفة سيدة زهرة، وهي خبيرة تربوية وكاتبة ومؤرخة، جلسات تتحدث فيها عن التحديات الاجتماعية والثقافية في مجال تمكين المرأة، كما يشارك الروائي أويس خان، مؤلف «في صحبة الغرباء» و«من دون قيمة».

ويستقبل المعرض الكاتب والمتحدث سانيث من سريلانكا، وهو طالب يبلغ من العمر 13 عاماً، ليناقش الرؤى والأفكار الشبابية، حيث ألف سانيث ثلاثة كتب هي «التسامح من أجل السعادة»، و«مختارات أدبية تعبيرية»، و«أفكارٌ لطفلٍ ذي عشرة أعوام»، ويعد أصغر مؤلفٍ ضيف يعقد ندوة نقاشية في «الشارقة للكتاب 2021».

وتستضيف الدورة الأربعون للمعرض المقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، 1576 دار ناشر من 83 دولة، ستعرض أكثر من 15 مليون كتاب، منها أكثر من 110 آلاف إصدار جديد.