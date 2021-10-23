أبوظبي (الاتحاد) استمراراً للبوادر الوطنية، نحو تكوين مشهد ثقافي حديث ومتطور يستفيد من أحدث التقنيات في عالم «الميديا»، وبالتزامن مع افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، تستعد منصة «أصوات أدبية» الإلكترونية لإصدار الجزء الثاني من كتاب «أصوات»، بالتعاون مع دار مداد للنشر والتوزيع. في بيان صحفي أصدرته إدارة الموقع، أكد أن الكتاب يتضمن مقالات متنوعة لمجموعة من الكتَّاب العرب والخليجيين، ومنهم د. سلطان فالح الأصقه، فهد بن عبده ديباجي، لؤلؤة المنصوري، صفية الشحي، د. عماد عبدالحكم، فاطمة المزروعي، محمد عبدالله عبدالرحمن، مريم علي عبدالله، نورة الطنيجي، صالح الهاشمي، ومنذر المزكي، بالإضافة إلى مشاركات أخرى لكوكبة كبيرة من المثقفين والكتاب، ومن المنتظر أن يتم توقيع الكتاب من قبل كتَّاب المنصة في المعرض، الذي سينطلق 3 نوفمبر المقبل. وأشار البيان إلى أن منصة «أصوات أدبية»، عبارة عن منصة إلكترونية انطلقت منذ تأسيسها عام 2018، من الإمارات إلى العالم برؤية عربية، ورؤى وطنية، واستراتيجية واضحة مستمدة من فكرٍ واعٍ، وخطى واعدة تقودها أقلامٌ بأنامل ناضجة، وهو منبر معني بالمقالات المتنوعة التي تعبر عن آراء حرة مختلفة، ونقل صوت الكاتب المثقف بشفافية الفكرة، وعفوية المعنى، حيث تعتبر المنصة من أكبر المنصات الإلكترونية في الوطن العربي، بما تحتويه من قيمة تتضمن الجانب الرقمي، والإصدار الورقي الذي يصب في عمق الثقافة، وفي مضمون الفكر الإنساني للارتقاء بالكلمة والطرح البنَّاء والهادف. وأضاف البيان أن إدارة المنصة تتكون من نخبة من المشرفين الإعلاميين والكتّاب الإماراتيين والعرب، ممن يتمتعون بتجارب مهنية مرموقة في مجال الكتابات الأدبية والمقالات المتنوعة، لا سيما في مجال الثقافة، كما تضم أكثر من 80 كاتباً، مشكلة جزءاً مهماً، وملهماً في المنطقة، بما تحتويه من فكرٍ نابع عن كتَّاب ينهلون من معين القالب الثقافي المشترك، ويتشاركون الهم الفكري الذي يصب في مصلحة الأوطان. والجدير بالذكر، أن الجزء الأول من «أصوات»، قد صدر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، وسط حضور جماهيري مميز، وبتواجد بعض من كتَّاب المنصة في مقر ركن التواقيع لإطلاق الإصدار الجديد في جناح دار مداد للنشر والتوزيع.