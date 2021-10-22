اختتم المهرجان العربي لفيلم التراث أمس في خورفكان نسخته الثانية، التي استمرت على مدار أربعة أيام بعروض الأفلام والندوات والورش التي لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الحضور والمشاركين والجمهور. قال الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس شرف المهرجان «شهد المهرجان تقديم أفلام وندوات وعروض شيقة ومسابقات وورش وصور في خورفكان، مدينة الحضارة والتاريخ والأفق المفتوح على أوسع مدى، حيث كان موعدنا مع عشاق التراث والإبداع والابتكار من أجل التراث بمختلف عناصره ومكوناته، فجاءت النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث لتعلن عن انطلاقة جديدة تكمل الانطلاقة الأولى وتضيف لها من أجل الدورات لقادمة، فشكراً للجميع، شكراً خورفكان التي احتضنت الجميع وأدهشتنا بكل ما فيها». وأضاف المسلّم أن «هذه النسخة حملت شعار علم من أعلام التراث العربي الذين كرسوا حياتهم في خدمة التراث وحفظه، وهو الراحل الدكتور عصمت يحيى، حاوية الكثير من المضامين الغنية التي تعكس أهمية الصورة في توثيق التراث من خلال البرنامج الفكري المصاحب، بالإضافة إلى عروض الأفلام والصور الفوتوغرافية».
من جانبه، قال أحمد سالم البيرق مدير إدارة الاتصال المؤسسي في معهد الشارقة للتراث «سعينا لتحقيق كافة أهداف المهرجان التي تتجلى في المساهمة في تنشيط حركة سينمائية جادة، تهدف إلى الوعي بأهمية التراث الشعبي والحضاري والطبيعي والعمل على نشر الثقافة والهوية العربية، وتفعيل دور السينما الوثائقية العربية لموضوعات التراث من أجل نشر الوعي للحفاظ عليه وتشجيع المؤسسات والهيئات والأفراد للاهتمام بفيلم التراث، حيث جاءت أهمية دور المعهد في هذه النسخة من هذا المنطلق ورأيناها بالفعل بصمة مميزة، لتشكل قيمة مضافة لهذه التجربة التي نحتاجها جميعاً في ظل عمل مشترك وتنسيق عالي المستوى وتعاون حيوي فعال من أجل ترجمة أهداف المهرجان والدخول إلى عالم السينما من بوابة التراث». وقد شهد المهرجان العديد من الفعاليات من أهمها عقد عدد من الندوات منها «دور المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي في عملية صون وتوثيق التراث، وعلاقة ذلك بصناعة الأفلام الوثائقية الدرامية»، إلى جانب «ندوة المرأة والتراث والسينما»، وندوة «فيلم التراث كوثيقة سينمائية لتثمين التراث وتعزيز الهوية العربية»، وندوة «أهمية الصورة الفوتوغرافية في توثيق التراث». وكرّم المسلّم في حفل ختام النسخة الثانية من المهرجان، الفائزين بمسابقة أيام الشارقة التراثية للتصوير الفوتوغرافي في فئتي حياة الناس وجماليات المباني والأجنحة، كما تم تكريم لجنة انتقاء الأفلام والصور الفوتوغرافية التي أهدت بدورها درع المهرجان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسلمه عنه عبد العزيز المسلّم، كما تم تقديم درع المهرجان إلى المسلّم والمخرج الإماراتي عبد الله الجنيبي.