شيخة المهيري: «مكتبة» تثري المشهد الثقافي

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكدت شيخة محمد المهيري، مدير إدارة المكتبات لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن المكتبة التابعة للدائرة التي يطلق عليها «مكتبة» تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى توحيد الرسالة المؤسسية والإعلامية، وتركز على توفير البيئة الحاضنة والمحفزة للإبداع الثقافي والأدبي لزوارها، بما يتماشى مع رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، وأضافت أن أنشطة «مكتبة» وفعاليتها تساهم في تعزيز النهضة الثقافية، وتحقيق استدامتها عبر دعم المشهد الإبداعي والثقافي والأدبي، وتحفيز زوارها من مختلف الفئات العمرية على القراءة والانغماس في الفنون الأدبية، لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة ثقافية وإبداعية في الدولة والمنطقة والعالم.

منصة فنية

وتابعت المهيري: تقدم «مكتبة» لمختلف الفئات العمرية باقة واسعة من الأنشطة التثقيفية والبرامج الترفيهية، والتوعوية والتعليمية، إلى جانب تنظيم فعاليات في جميع أفرع مكتباتها المنتشرة في أبوظبي، بهدف تشجيع الجمهور على القراءة والتفاعل، ومساندة الموهوبين والمجموعات ذات الأنشطة المتخصصة في خلق منصة فنية لعرض إبداعاتهم ومشاركاتهم بالتنسيق مع الإدارة، لافتة إلى أنها تهتم بفئة الأطفال واليافعين باعتبارها إحدى أهم الفئات التي تركز عليها برامج ومبادرات «مكتبة»، إذ تم تخصيص العديد من المسابقات والأنشطة لتلك الفئة، ومن بينها مسابقة «القارئ المبدع» السنوية، والتي تواصل إحراز النجاحات في دورتها الثامنة، وتهدف تلك المسابقة إلى غرس عادة القراءة في نفوس الأطفال والناشئة وزيارة المكتبات العامة.

وأشارت المهيري إلى أن مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» تستهدف الأطفال، حيث تشجعهم على الكتابة وتنمي مهاراتهم الأدبية، كما تقوم بطباعة مجموعة قصصية مميزة من كتاباتهم ورسوماتهم في حُلة أنيقة جذابة ممهورة بأسمائهم.

«مكتبة الخمسين»

وفي إطار الاحتفال بعام الخمسين، قالت المهيري: نظمت «مكتبة» مبادرة عام الخمسين لشرطة أبوظبي بهدف الاحتفاء بتاريخ شرطة أبوظبي، تخللها تنظيم زيارة افتراضية لمتحف المربعة، ثم التعرف من خلالها على مراحل تطور اللباس العسكري للشرطة، وأهم القيادات الشرطية في الإمارة خلال الخمسين عاماً الماضية، ونوهت إلى أن «مكتبة» تستعد حالياً لإنجاز مبادرة «معرض مكتبة الخمسين»، وهو عبارة عن معرض عن تاريخ المكتبات في الدولة، يهدف إلى تعريف الجمهور بأبرز المكتبات والشخصيات التي تمتلك المكتبات الخاصة قبل قيام الاتحاد وبعده.

44 ألف كتاب

مع بدء انتشار جائحة كورونا، أعدت «مكتبة» عدة برامج وفعاليات افتراضية منها: مهرجان «كتّاب العين الثقافي الافتراضي»، و«ضيافة المكتبة الافتراضي»، و«الموهوبين الافتراضي»، و«قادة المستقبل»، وغيرها، كما تم تأسيس مكتبة «هيئة حماية البيئة والتنمية» في رأس الخيمة.

وأكدت المهيري أن خلال فترة الجائحة. استقبلنا 52 ألف زائر، كما تمت استعارة أكثر من 44 ألف كتاب، فيما تم تقديم 1,413 عضوية جديدة في المكتبة الرقمية، وتابعت: تضم فروع «مكتبة» 5 مكتبات بأبوظبي، وهي: مكتبة زايد المركزية، ومكتبة متنزه خليفة، ومكتبة الباهية، ومكتبة المرفأ، ومكتبة الوثبة.