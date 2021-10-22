رموز وأعلام الأدب العربي على مائدة «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تفتح الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الباب أمام زواره من الكبار والصغار للقاء ومحاورة رموز الأدب العربي من روائيين ومفكرين وأكاديميين، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية، ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية، وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة، في سلسلة جلسات حوارية تقام على مدار 11 يوماً، خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

يستضيف المعرض، الذي يقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، من الإمارات، الشاعرة والروائية ميسون القاسمي، والشاعر والباحث عوض الدرمكي، والفنان أحمد الجسمي، والقاصة والروائية فاطمة المزروعي، صاحبة رواية «زاوية حادة»، وغيرهم الكثير.

ومن الجزائر يستضيف المعرض الروائية أحلام مستغانمي، والروائي واسيني الأعرج، والأكاديمي والناقد عبد القادر فيدوح.

ويحل ضيفاً على المعرض من السعودية الفنان والشاعر خالد عبد الرحمن، والروائية بدرية البشر، والأكاديمي علي إبراهيم النملة، والروائي أسامة بن محمد المسلم، والقاص حسن النعمي.

ومن مصر يستضيف المعرض الفنان محمد صبحي، والشاعر هشام الجخ، وأحمد عمارة استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، والروائي أحمد مراد، والروائي يوسف القعيد، والكاتب والسيناريست مدحت العدل، والروائية منصورة عز الدين، والروائية نور عبد المجيد، والكاتبة والإعلامية نشوى عبد المنعم السيد الحوفي.

ومن الأردن يستضيف المعرض الروائي الأردني جلال برجس، حاصد البوكر العربية للعام 2021، عن روايته «دفاتر الورّاق»، والشاعر حيدر محمود حيدر، والمفكر عدنان البخيت.

ومن تونس يحل ضيفاً على المعرض الروائي شكري المبخوت الحائز الجائزة العالميّة للرواية العربيّة (البوكر) 2015 عن روايته الأولى «الطلياني»، والروائي الحبيب السالمي، والأكاديمي ناجي العونلي، والأكاديمية ليلى العبيدي الحائزة جائزة الشيخ زايد للكتاب 2012 عن كتاب «الفكه في الإسلام».

كما يستضيف المعرض من الكويت، كلاً من الروائي سعود السنعوسي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته «ساق البامبو» 2013، والشاعر فيصل العدواني، والكاتب ووزير الإعلام الأسبق سامي عبداللطيف النصف، والشاعر والروائي عبد الله البصيص، والأكاديمية شهد الشمري. وتضم قائمة الضيوف من العراق، الروائية إنعام كجه جى، والروائية شهد الراوي، والروائي محسن الرملي، والمفكر بشار عواد، والمخرج المسرحي جواد الأسدي.

ومن سوريا الروائي خالد خليفة، والروائي خليل صويلح.

كما تحل ضيفة من البحرين الشاعرة دلال عبد الله يوسف، والناقدة أنيسة إبراهيم السعدون، والكاتبة منصورة الجمري المتخصصة في النقد السينمائي.

أما من المغرب، فيشارك الروائي يوسف فاضل، والأكاديمي رشيد الإدريسي، فيما يشارك من ليبيا الأكاديمية فاطمة غندور، والشاعرة خلود الفلاح. ومن عُمان يشارك المسرحي هلال بن سيف البادي الحائز جائزة الهيئة العربية للمسرح للتأليف المسرحي للكبار 2010.