«الشارقة للكتاب».. مسرحيات هادفة وعروض جوالة

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، يقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين التي ستنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل، وتستمر إلى الثالث عشر من الشهر نفسه، 5 مسرحيات و8 عروض موسيقية جوالة، ينقل فيها جمهوره من الكبار والصغار، إلى عوالم ساحرة من الترفيه والمتعة والتعلم، يفتح فيها نوافذ جديدة على فنون الأداء والمسرح من مختلف بلدان العالم. ويستضيف المعرض في سلسلة العروض التي يقدمها، نخبة من الفنانين المتخصصين في مجالات الاستعراض، وفنون الأداء والتمثيل، والعزف والمؤثرات الصوتية، ورواة القصص، إذ سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «الأرانب» التي تحفل بالأحداث الشيقة والمواجهات المثيرة بين مجموعة من الحالمين، ومجموعة أخرى من أعداء النجاح الراغبين في عرقلة مسيرة الحلم.

وسيعيش الجمهور على خشبة مسرح المعرض، أوقاتا من التشويق والمغامرات في عرض من بطولة وتمثيل كل من: بدر الشعيبي، وفهد البناي، وهنادي الكندري، وفهد الصالح، وغرور صفر، وأحمد بن حسين، وكفاح الرجيب، ويقدم العرض في ثلاثة أوقات مسائية على التوالي خلال أيام 11,12,13 نوفمبر المقبل.

وسيكون لجمهور الثقافة الهندية نصيب من العروض المسرحية في هذه الدورة، حيث يشهد يوم 5 نوفمبر عرضاً مسرحياً بعنوان «غالب في نيودلهي» وهو عمل كوميدي يُعرض منذ زمن طويل في الهند ويحظى بشعبية واسعة، يحكي عن قصة عودة الشاعر ميرزا غالب إلى الحياة في الهند خلال القرن الحادي والعشرين، ويضع الجمهور أمام مفارقات ومواقف تجمع بين الكوميديا، وتأمل أثر التحولات الزمنية في حياة الإنسان.

كما سيشهد أول أيام المعرض تقديم عمل مسرحي بعنوان «سيمفونية الكتب الحيّة» والذي يأخذ الجمهور في تجربة حيّة إلى عالم تسوده أصوات القراء، حيث تتخذ المسرحية قالب السيمفونية الصوتيّة المرئيّة، وتقدم في ثلاثة عروض على التوالي من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، ومن 6 إلى 8 من نوفمبر، سيشهد المعرض عرض مسرحية بعنوان «الخيال التفاعلي»، التي تمزج بين الخيال والوهم والواقع والتكنولوجيا، في إطار فني يستلهم الكتب والصور والرسوم المتحركة، أما العرض المسرحي الذي ستقدمه وكالة المواهب الدولية بعنوان «مدرسة العلوم المجنونة» فيستهدف الأطفال ويتناول تجارب مشرقة ومضحكة، لا تعتمد على الفكاهة العلمية الجادة بقدر ما تعرض جنون العلم ومفارقاته المدهشة.

أما فيما يخص عروض الجوالة فسيقدم المعرض 8 عروض، تسحر الجمهور بمفاجآت متنوعة، وتقام في أروقة المعرض مصحوبة بالموسيقى والرقص والغناء والأزياء، ومن أهم العروض: الدمى الميكانيكية، ومشتري الكتب، وقائدة الفعاليات، وطبّالون تحت الماء، وعرض رقص المرآة وغيرها.