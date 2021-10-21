دبا الحصن (وام) استضاف المركز الثقافي بدبا الحصن أمسية فنية مزجت بين الأنغام الموسيقية وجماليات الفن التشكيلي، ضمن فعاليات المجالس الأدبية التابعة لإدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمكتب الدائرة بدبا الحصن.
قدم الفنان التشيكلي سالم الجنيبي معرضاً فنياً تحت عنوان «سمفونيات ضوئية»، ضم لوحات فنية عبرت عن نسيج يحمل في طياته المشاعر الإنسانية ونبض البيئة المحيطة به، في ثراء لوني مشبع تمتزج فيه الخطوط مع آلات الموسيقى المتنوعة من بيانو وكمان وعود ودف وغيرها.
وعلى أنغام الآلات الموسيقية استمتع الحضور بمقطوعات موسيقية عزفها طلاب أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حيث استحضر العازفون، عبر موسيقاهم، عبق الثقافة العربية من خلال ألحان عربية وكلاسيكية، وقدم الطلاب عزفاً منفرداً، حيث أبدعت روعة الحلو مقطوعات على آلة القانون، كما أبهر الحضور عازف العود أحمد توفيق بما قدمه من ألحان، في حين أدى محمد حيدر معزوفة على آلة البيانو، إضافة إلى آلة الكمال التي عزف عليها مصطفى جنيد وداعبت الموسيقى أشجان الحضور وأحلامهم ونقلتهم بأنامل العازفين الرشيقة إلى أجواء موسيقية ساحرة، دفعتهم للإنصات بانسجام تام.