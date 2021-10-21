«أبوظبي للغة العربية» يشارك في الدورة الـ 73 من «فرانكفورت الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة لكونها الأولى لمركز أبوظبي للغة العربية في المعرض، الذي يعدّ من أهم معارض الكتاب وأعرقها، ومن أبرز الفعاليات المختصة بصناعة الكتاب والنشر على مستوى العالم.

ويسعى المركز من خلالها إلى الوصول إلى أهم الأسواق الدولية في عالم صناعة والترويج للمشاريع والفعاليات الثقافية التي ينظمها، فضلاً عن الترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تسعدنا المشاركة في الدورة الـ 73 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بصفته أحد أهم وأعرق معارض الكتاب على المستوى الدولي، وأحد أهم شركاء مركز أبوظبي للغة العربية. سيشكل المعرض منصّة رائدة للتعريف بمشاريع المركز وبرامجه، وفرصة للقاء الناشرين الدوليين لتعزيز الشراكات القائمة إلى جانب عقد شراكات جديدة مع أقطاب صناعة الكتاب من شتى أنحاء العالم»، مضيفاً: «تعد هذه المشاركة امتداداً للعلاقات الثقافية الوثيقة التي تربطنا بألمانيا، والتي استقبلها معرض أبوظبي الدولي للكتاب كضيف شرف في دورة هذه العام إلى جانب العام المقبل أيضاً».

ويشكل معرض فرانكفورت محطّة مهمة في جهود التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات ضيف شرف معرض أبوظبي للكتاب للعام 2022، ومنصة لتسليط الضوء على العاصمة أبوظبي بوصفها حاضرة للسياحة والثقافة، ما يعزّز حضورها على الساحة الدولية، ويسهم في خلق فرص للتعاون مع الشركاء من مختلف دول العالم.

من جهتها، قالت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «مشاركتنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب امتداد لمشاركاتنا السابقة التي تتيح لنا الوصول إلى أهم الأسواق الدولية، وتعزيز العلاقات والتواصل مع صناّع القرار في عالم النشر والثقافة والاطلاع على جديد صناعة النشر وتقنياتها وتطوّراتها المستقبلية. كما تتماشى مشاركتنا هذا العام مع استراتيجيتنا الرامية للترويج للدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والعمل على استقطاب مشاركات من شأنها أن تثري محتوى المعرض لتجعله في مصاف أفضل المعارض على مستوى العالم».

وسيعرض مشروع «كلمة» للترجمة، التابع للمركز، أحدث إصداراته، ولا سيما في الترجمة عن الأدب الألماني، مثل «حكاية طفلة» و«لصّة الفاكهة» لبيتر هاندكه، الفائز بجائزة نوبل للآداب في عام 2019، و«مجد متأخّر لأرتور شنيتسلر، و«يوم كان جدّي بطلاً» لباولوس هوخغاترير. ويعرض ترجمات من أدب الأطفال الألماني مثل «الخاسرون رابحون أيضاً»، و«جدي وجدّتي رائعان»، و«عندما كنت طفلاً مثلك».

ويشارك في «فرانكفورت الدولي للكتاب» 7500 عارض من 100 دولة، ويغطيها نحو 10 آلاف صحفي. وستشهد عقد أكثر من 4000 فعالية وجلسة نقاشية وندوة حوارية مع كبار صناع النشر والكتاب في العالم.