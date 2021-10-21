16 عنواناً عربياً في القائمة القصيرة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل

الشارقة (الاتحاد)

يتنافس 16 كتاباً لـ 14 كاتباً من 6 دول عربية و11 دار نشر، على الفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتدعمها شركة «اتصالات» بدورتها الـ 13، حيث سيُتوّج الفائزون عن فئاتها الخمس خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021.

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «الطفولة المبكرة» كتاب «أتمنى لك» لأسماء عمارة والرسامة نهى محمد (نهية)، وكتاب «ألف باء... ياء» لسمر محفوظ براج والرسام سنان حلاق، وكتاب «بسيطة» لمنار هزاع والرسامة بسمة حسام، وكتاب «ثلاثة ثعالب ذكية» لأمل ناصر والرسامة ندين عيسى، وكتاب «يداي» لرحيمة بلفار والرسامة بسنت داوود.

وضمن فئة «الكتاب المصور» ينافس كتاب «البطل الخارق» لنسيبة العزيبي والمصور حسان مناصرة، وكتاب «أ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ» لمنار هزاع والرسامة سهيلة خالد، وكتاب «بنطالي قصير علي» لماريا دعدوش والرسامة سيليستي آيريس، بالإضافة إلى كتاب «دماغ أختي مثقوب!» لعبير علي، والرسامة جلنار حاجو، وكتاب «ماذا لو وجدت تنينة غاضبة في بيتك» لأمل ناصر، والرسامة ريم العسكري.

وينافس على فئة «كتاب ذو فصول» كتاب «أنا أعترض الديناصورات لم تنقرض» لوئام أحمد محمود والرسامة هيام صفوت، وكتاب «كابوسي الجديد» للكاتبة والرسامة لبنى طه، وكتاب «كرة برتقالية اللون»، لتمارا سمير قشحة والرسامة يكانه يعقوب.

وتشمل القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «كتاب اليافعين» كتاب «تمر ومسالا» لمحمد زكريا النابلسي والرسام ياسر جعيصة، وكتاب «كأنك تزرع وردة في غرتي» لأنس أبو رحمة والرسام إبراهيم جوابرة، وكتاب «هروب صغير» لعفاف طبالة والرسامة مريم هاني عبدالسلام، فيما لا يوجد قائمة قصيرة لفئة «كوميكس» لعدم توافر المعايير المطلوبة في الكتب المقدمة للجائزة.