أدباء عالميون يلتقون في «الشارقة الدولي للكتاب 40»

الشارقة (الاتحاد)

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل، أدباء وكتاب عالميين، على رأسهم التنزاني عبدالرزاق جرنه، الحاصل على جائزة نوبل للآداب لعام 2021. ومن أبرز الشخصيات المشاركة الأميركي كريس جاردنر، مؤلف أكثر الكتب مبيعاً على الصعيد العالمي، والذي تُرجمت روايته «السعي وراء السعادة» إلى 40 لغة.

ويستضيف المعرض الأميركي مايكل أندريلي، المصنف ضمن أفضل 100 مؤلف في متجر أمازون، حيث تجاوز عدد الإصدارات المباعة من كتبه 4 ملايين نسخة حول العالم. وتشارك فيه أيضا الأميركية توسكا لي، مؤلفة أكثر الكتب مبيعاً على قائمة «نيويوك تايمز»، وترجمت أعمالها إلى 17 لغة.

ويشارك الكاتب الأميركي دانيل مالوري، المعروف باسم إيه جيه فين، مؤلف رواية «المرأة في النافذة»، الحائزة المرتبة الأولى في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، وتم تحويلها إلى فيلم.

وتشارك الكاتبة الكندية نجوى ذبيان في البرنامج الثقافي للمعرض، إلى جانب كيه جيه هاو، مؤلفة سلسلة روايات «وسيط الحريّة» الأكثر مبيعاً.

وتستضيف الدورة البريطانية جينيفر نانسوبوغا ماكومبي، الحاصلة على «جائزة الكومنولث للقصة القصيرة» لعام 2014.

وتضم قائمة ضيوف المعرض من المملكة المتحدة أيضاً رابينا خان، وهي كاتبة وسياسية ومستشارة خاصة ومذيعة، ومؤلفة كتاب «شعري وردي تحت هذا الحجاب». ومن إيرلندا، يشارك آلان غريفان، الذي يناقش روايتيه «طيبة المرضى النفسيين»، و«من الأفضل الاعتراف».

ومن فرنسا، يستضيف المعرض سعد بوري، مؤسس دار «دو جاسمان» للنشر، ومؤلف حكايات تقليدية باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب محمد مولسهول، المعروف باسم «ياسمينة خضراء»، الذي ألف نحو 20 رواية وتُرجمت أعماله إلى 52 لغة.

ويرحب المعرض بالضيفتين اللتين تمثلان إيطاليا وهما ليزا جينزبورغ، مؤلفة روايات منها «السلام العزيز»، ودوناتيلا دي بيترانتونيو، مؤلفة رواية «لارمينوتا».