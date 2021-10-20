كشف مهرجان العين السينمائي الدولي عن أسماء السيناريوهات الفائزة في النسخة الأولى من مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» للفيلم القصير، التي أطلقها «العين السينمائي» في دورته الثالثة الماضية بدعم من مهرجان أبوظبي، الشريك الثقافي الاستراتيجي، بهدف الكشف عن مواهب مبدعة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب الإماراتيين، يسهم في إثراء المحتوى المحلي بموضوعات تقدّم للسينما وتخلق حالة إبداعية، وذهبت الجوائز لكتاب سيناريو إماراتيين شباب، وهي سيناريو «موازي» للكاتب حمدان الكتبي، وسيناريو «البيطري الصغير» للكاتب علي لاري، وسيناريو «حلم صغير» للكاتبة سراء عبد العزيز الشحي.
وقد تم اختيار السيناريوهات الفائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، تولى رئاستها المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة، مع عضوي اللجنة السيناريست الإماراتي أحمد سالمين والمخرج الإماراتي حسين إبراهيم، وفاز كل سيناريو بجائزة قيمتها 20 ألف درهم إماراتي، تذهب لمؤلف السيناريو.
وتأتي مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» إيماناً من مهرجان العين السينمائي الدولي ومهرجان أبوظبي بمدى أهمية السيناريو في العمل الفني باعتباره أحد العناصر الأساسية المكونة للفيلم السينمائي والتي تسهم وبشكل كبير في نجاح العمل، وحول تنفيذ هذه المبادرة التي تهدف لدعم الإبداعات المحلية في عالم التأليف، ورأت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ المجموعة تدعم منصات تطوير السينما الإماراتية إسهاماً منها في تمكين استدامة تنمية المواهب، معبرةً عن اعتزاز المجموعة بشراكتها مع مهرجان العين السينمائي، ودعمها لمسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ، والتي تستهدف المؤلفين الإماراتيين الشباب، لخلق جيل جديد من كتاب السيناريو وصانعي الأفلام الإماراتيين الناشئين، يستطيع إثراء المحتوى المحلي بموضوعات جديدة تقدّم للسينما.
وأضافت: «على مدار 25 عامًا من مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أسهمنا في خلق حاضنة للمواهب الإماراتية الشابة، واليوم يستمر دعمنا للمبدعين الشباب الذين يمثلون حجر الأساس ضمن متطلبات تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، هنيئاً لكل من حمدان الكتبي وعلي لاري وسراء الشحي الفائزين في مسابقة هذا العام لإبداعهم في كتابة السيناريو وتفانيهم في رسم مستقبل صناعة السينما المحلية».
وأوضحت: «يأتي إعلان الفوز بعد عمليتي التقييم والاختيار من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من السينمائيين والكتّاب العرب، لنحتفي معاً بخطوة تالية تتمثل في تنفيذ سيناريوهات الأفلام وإنتاجها لتكون جاهزة للعرض ضمن الدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائي في العام المقبل».
من جهته، عبّر مدير ومؤسس المهرجان عامر سالمين المري عن سعادته بالتعاون مع «مهرجان أبوظبي» أحد أبرز الفعاليات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان، في إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الخلاقة التي تستهدف المؤلفين الإماراتيين الشباب، حيث قضت شروط المسابقة بمشاركة كل كاتب سيناريو إماراتي لا يزيد عمره على 35 سنة، وأن يكون السيناريو أصلياً ومكتوباً مباشرة للسينما، أو مأخوذاً عن عمل أدبي منشور، وأن يكون نص الفيلم روائياً وليس وثائقياً، وأن يغطي السيناريو المقدم مدة عرض لا تزيد على 30 دقيقة.
وأضاف المري: استقبل المهرجان في النسخة الأولى من المسابقة عدداً كبيراً من السيناريوهات المميزة، ما يبشر بولادة نخبة من المؤلفين الشباب الجدد في هذا المجال، والتي ستكون انطلاقتهم من خلال «مسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»، متمنياً النجاح لكتاب السيناريوهات الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة، والذي من المقرر تنفيذ أفلامهم وإنتاجها خلال هذا العام، لتكون جاهزة للعرض عبر شاشات الدورة الرابعة من «العين السينمائي». يُذكر أن مهرجان أبوظبي 2021 ينعقد في دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشريك الطاقة GS Energy.