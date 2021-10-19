برعاية حاكم الشارقة.. عمّان ومراكش تحتفيان بالشعر

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم بيت الشعر في المفرق في المملكة الأردنية الهاشمية الدورة السادسة من مهرجان المفرق للشعر العربي، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، كما تنظم دار الشعر في مراكش بالمملكة المغربية الدورة الثالثة من مهرجان مراكش للشعر العربي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، وفقاً لعبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والذي قال: «تواصل بيوت الشعر في العالم العربي أداء رسالتها، ضمن منظومة عمل ثقافي شامل ترعاه الشارقة».

ويستضيف المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمّان مهرجان المفرق للشعر العربي، وتبدأ فعالياته بمعزوفات موسيقية تراثية، يليها كلمات رسمية، ويصاحب الافتتاح معرض إصدارات دائرة الثقافة، مع مشاركة نخبة من الشعراء المميزين في الأمسية الشعرية الأولى.

وتنظم دار الشعر في مراكش، الدورة الثالثة من مهرجان مراكش للشعر العربي في ساحة مولاي عبدالسلام، يليه فيلم وثائقي لأهم الفعاليات للدار، ثم معزوفات موسيقية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشعراء.

أما فعاليات اليوم الثاني فيقام منتدى المهرجان بعنوان «الشعر وأسئلة القيم»، في حين يشهد اليوم الثالث تكريم المشاركين في ورشات الكتابة الشعرية.