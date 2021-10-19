تعاون بين مؤسسات محمد بن خالد الثقافية ومكتبة جامعة أمستردام

هويدا الحسن (الاتحاد)

خلال زيارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، لمدنية أمستردام في هولندا، تلقت دعوة من مكتبة أمستردام المركزية لزيارتها واستجابت للدعوة، معبرة عن تقديرها لكيان المكتبة العريقة التي أنشئت قبل أكثر من مائة عام، لما تمثله من رمز للمعرفة والفكر والتحضر الإنساني. وكان في استقبالها الأمين العام للمكتبة فرانك فيربيك الذي رحب بالشيخة الدكتورة شما، وعبر عن تقديره لعطائها الفكري والثقافي، واهتمامها بالتعرف إلى المكتبات وكل ما يتعلق بمصادر المعرفة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تعاون مشترك بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ممثلة في مكتبة أجيال المستقبل ومكتبة أمستردام المركزية ممثلة في القسم المخصص للأطفال في مجال تنمية القراءة عند الأطفال وتبادل التجارب والمبادرات التي تعمل على هذا الهدف دعماً للتبادل الثقافي بين المجتمعين.

ووجهت الشيخة الدكتورة شما بإرسال كتب تعرف بدولة الإمارات لتضمنيها في المكتبة، إلى جانب نسخ من قصتها المخصصة للأطفال «النور ينتظرك»، والتي صدرت لها ترجمات بلغات عدة منها الألمانية والإنجليزية والفرنسية.

وقامت الشيخة الدكتورة شما بجولة بالمكتبة التي تضم أكثر من مليون وثلاثمائة ألف من الكتب والمصادر المرئية للمعرفة وبها بعض الكتب والمخطوطات النفيسة التي تعود للقرن السابع عشر. وأعرب فرانك عن قناعته بأهمية دور الثقافة العربية في الإنتاج الفكري البشري عبر العصور المختلفة.

كما قامت الشيخة الدكتورة شما بزيارة جمعية (Milieudefensie)، المهتمة بشؤون البيئة والحفاظ على بيئة حيوية نظيفة ومستدامة، وأيضاً زيارة متحف الفنون في أمستردام الذي يضم نتاجات فنية نفيسة، كما زارت متحف الرسام الهولندي الأشهر رمبرانت.