تشكيليون إماراتيون: «إكسبو» وجهة عالمية لإبداعاتنا

فاطمة عطفة (أبوظبي)

كل شيء ساحر ومفعم بجمال تصميمه ومعروضاته في «إكسبو 2020 دبي»، ففي كل مرة يشعر الزائر بأنه يعرج إلى المكان للمرة الأولى، لما يشعر به من دهشة بلا حدود، حيث يكتشف أن «إكسبو» صورة فنية تجسد على أرض الواقع، أهم ما في العالم من إنتاج عصري حديث، بدءاً من تصميم الأجنحة وما فيها من معروضات إبداعية، مروراً بألعاب الأطفال وألوان الطعام وأنواع الزينة والأزياء والنبات والعطور، ووصولاً إلى إنتاج الأرض واختراعات الإنسان واستكشاف الفضاء.

خالد المطوع

وفي لقاء خالد المطوع مؤسس «جاليري الاتحاد» للفنون، أشار إلى أهمية «إكسبو دبي 2020»، قائلاً «يعتبر إكسبو دبي من أقوى المعارض على مستوى العالم، ويأتي تأثيره الإيجابي ليس على الحركة الثقافية فقط، بل على الاقتصادية والتجارية والصناعية، فزوار المعرض يأتون إليه من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف روعة الأعمال الفنية الإماراتية والعالمية، واستكشاف المواهب الفنية تحت سقف واحد. وتابع المطوع، موضحاً أن إكسبو يركز على الأعمال التشكيلية الإماراتية لتظهر جلية ومتألقة أمام الزوار، فالفنان مرآة لتراثه وبيئته وبلده، وهذا ما يتضح في اللوحات الإماراتية المعروضة، والتي تعبر عن مستوى الراحة والعيش الرغيد في الإمارات، وتبرز طبيعتها الخلابة من خلال النخلة والصحراء والبحر والبيئة الجبلية، وأيضاً المرأة ودورها البارز في المجتمع.

خلود الجابري

وترى الفنانة خلود الجابري أن زيارة معرض إكسبو فرصة فريدة من نوعها بالنسبة للفنانين التشكيليين في دولة الإمارات، كما أنها فرصة لكل فنان مشارك في المعرض، لتصل أعماله إلى كل زوار العالم بمعرض إكسبو. وتتابع الجابري أن هناك فنانين حظيت أعمالهم بفرصة عرض عبر مؤسسات خاصة وجاليرات في إكسبو، وهذا مهم للغاية، وسوف يغير أشياءً كثيرة في مسيرتهم، لأن الزائر يطلع على جميع ثقافات وفنون العالم، ويجد أنها فرصة ذهبية للوقوف على ما يحتويه هذا المعرض من فنون وثقافات وبيئات مختلفة من خلال الأجنحة وأقسامها.

كريمة الشوملي

بدورها، تؤكد الفنانة التشكيلية كريمة الشوملي، أن إكسبو دبي من أهم المعارض وأكبرها عالمياً، فمثل هذا المعرض العالمي الضخم مكسب كبير للدولة، حيث تنشط السياحة بزيارة عشرات الملايين، إذا لم تكن بالمئات، وهذا الزائر لا يكتفي بزيارة المعرض بل سوف يكتشف معالم الدولة في التراث والثقافة والاقتصاد من فنادق ومطاعم وأسواق ومتاحف وغيرها، فضلاً عن الاستثمارات والتبادلات التجارية التي ترافق إكسبو، كما أن الشركات العالمية قد تنشئ فروعاً لمصانعها في الدولة من خلال التسهيلات المتوافرة للمستثمر، وبذلك يعكس إكسبو الجانب الثقافي والاقتصادي لكل دولة مشاركة، مع إلقاء الضوء على تاريخها وثقافتها وتطورها التكنولوجي. وترى الشوملي أن مشاركة الفنانين التشكيليين الإماراتيين في إكسبو مهمة للغاية، حيث يلمس كل زائر مدى مواكبتنا الحركات التشكيلية على المستوى العالمي.