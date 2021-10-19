يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب زواره من الأطفال واليافعين، في أكثر من 40 ورشة عمل تفاعلية، ليأخذهم خلال دورته الأربعين التي تعقد في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إلى معارف وعلوم جديدة في قالب من المتعة، يقدم خلالها نموذجاً تفاعلياً للتعليم باللعب والترفيه.
وتأتي الورش ضمن برنامج «فعاليات الطفل» الذي يتضمن أكثر من 355 فعالية، يقدمها خبراء ومختصون من 9 دول عربية وأجنبية، ليستكملوا عروضاً وأنشطة تعليمية وترفيهية تنظمها دورة هذا العام من المعرض، التي تقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب».
وتتضمن قائمة ورش العمل، ورشة «فن الزراعة» التي تجمع بين العلوم والفنون، حيث يتفاعل الأطفال أثناء صناعة وعاء الزراعة وتلوينه، ويتلقون إرشادات ونصائح حول زراعة النباتات والعناية بها.
وفي ورشة بعنوان «ملصقات الأفلام»، يتعلم الأطفال طريقة تحويل صورهم إلى ملصقات أفلام. وتشجع ورشة عمل «عودة إلى المستقبل» الأطفال للذهاب في رحلة سحرية إلى المستقبل والعودة إلى الحاضر لاستشراف الفرص والتحديات والآثار المستقبلية، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
وللفضاء وعلومه موعد مع الأطفال في ورشة «المستكشفون العالميون» التي تصحب المشاركين في رحلة تفاعلية وتعليمية تجمع بين أساسيات العلوم التطبيقية وعلوم الفضاء، وتحفزهم على التفكير والتخيل والإبداع والابتكار، حيث تتبنى الورشة منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والإبداع لإثراء مخيلة الأطفال ومهاراتهم الفنية.
وتساعد ورشة «التصوير الإبداعي» الأطفال المبدعين على تعلّم أساسيات فن التصوير الفوتوغرافي، وتحديد مكونات الصورة.
وعلى صعيد متصل، ينظم «معهد الشارقة للتراث» ورشتي عمل، الأولى بعنوان «صناعة الدمى» التي تشجع الفتيات على صنع دمية من بقايا القماش والأكسسوارات، والثانية بعنوان «تلوين المجسمات»، حيث سيلون المشاركون المجسمات الجصيّة بألوان مائية وزيتية بما يتناسب مع شكل المجسم وزخارفه، في حين يقدم «نادي سيدات الشارقة» ورشة «دمى الأكواب» يتعلم المشاركون فيها كيفية صنع أشكال الحيوانات باستخدام الأكواب الورقية.
وتتضمن الفعاليات معرضاً خارجياً تقدمه كندا بعنوان «قلبُ رحال»، احتفاءً بالتجارب الأدبية للروائي الكندي من أصول هايتية داني لافيريير، ويشمل سبع ورش تفاعلية مستلهمة من ثلاث روايات له.