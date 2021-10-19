أطلق الكاتبان الإماراتيان، خالد الظنحاني، والدكتورة وفاء أحمد العنتلي، «مؤسسة الرُّخ للنشر» تحت شعار «التميز أولاً»، في إطار مواكبة توجهات الحكومة الإماراتية لـ«مشاريع الخمسين» وتطلعات الدولة لتحقيق الريادة العالمية في مجالات اقتصاد المعرفة والإبداع والثقافة وصناعة النشر.
إلى ذلك، قال خالد الظنحاني رئيس المؤسسة: «تهدف مؤسسة الرخ إلى المساهمة الفاعلة في تطوير صناعة المحتوى، وفتح آفاق رحبة للثقافة الإماراتية عربياً وعالمياً، وخلق شراكات متنوعة مع الأسواق المحلية والعربية والعالمية في مجال الثقافة والمعرفة والإبداع، من منطلق مواكبة النهضة التي تشهدها الدولة بتوفير خدمات نشرية رائدة تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071».
وأكد أن «الرخ» ستؤدي دوراً تكاملياً مع الناشرين الإماراتيين في دعم الكتّاب الإماراتيين واكتشاف المواهب الأدبية ودعم منشوراتهم والوصول بها إلى مختلف الصُعد المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة ستطلق برامج هادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على القراءة لإعداد جيل إماراتي مثقف قادر على حمل لواء المعرفة وقيادة مسيرة التنمية في الدولة.
من جهتها، أوضحت وفاء أحمد العنتلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «عملنا على بناء شراكة خلّاقة للنّهوض بالمستوى الثّقافي والإنساني والكتابي للمبدع الإماراتي، ونؤكد نحن المؤسسين على سعادتنا بهذا الجَمع الثقافيّ المميّز، فهذه المؤسسة الثقافية وليدة أشهر مِن العمل المُتواصل».
وأشارت إلى أنّ المؤسّسة لن تَقتصر على نشر الأعمال الأدبيّة والشّعرية، بل سَتكون مَجمعاً للثقافة، والاهتمام بالكاتب وإبرازه محلياً وعالمياً، موضحة: «سنهتم بالقراءة والترجمة والبحث، وسنقوم بأنشطة كالصالون الأدبي، وإطلاق الحوارات والدّورات التعليميّة، والخدمات الطلابيّة، والمؤتمرات العلمية التي تخدم المجتمع».