«تراثيلون أبوظبي».. قبلة المصنفين وأبطال الأولمبياد



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، خلال الفترة 5-6 نوفمبر المقبل في جزيرة ياس، كما ستشهد البطولة استضافة منافسات كأس بارا ترايثلون للمرة الأولى.

وتضم قائمة المشاركين 232 من نخبة رياضيي الترايثلون، بما فيهم 6 من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً من فئة الرجال، و7 من أفضل 10 لاعبات في العالم، ومجموعة من أبطال الألعاب البارالمبية.

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نفخر بالمكانة المرموقة للبطولة التي تشهد إقبالاً كبيراً من نخبة الرياضيين العالميين، في ظل ما تحققه سنوياً من نجاحات كبيرة، ساهمت بجذب نخبة الأبطال الذين يولون أهمية كبيرة، ويحرصون على التواجد والتنافس في محطة أبوظبي التي تعد من الفعاليات الرئيسية في سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للترايثلون.

وأضاف: نرحب بنجوم العالم من أبطال الترايثلون والبارا ترايثلون، وستشهد هذه النسخة مشاركة مجموعة مميزة من أبطال العالم الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو، ما يمنح البطولة زخماً فنياً، ويسلط الضوء على قيمة الحدث وسباقاته المتنوعة والنجوم المشاركين، ما يؤكد حجم الإقبال الكبير على المشاركة والتواجد في مختلف المنافسات التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح البطولة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً وأجواء حافلة بالمتعة والإثارة.

بدوره، قال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: نرحب من جديد بنخبة الرياضيين العالميين ونجوم الأولمبياد والبارالمبياد من أصحاب الهمم، لما لهؤلاء الرياضيين من أثر إيجابي على المجتمع المحلي في كل مشاركة لهم، ونأمل أن تساهم مسيرتهم بتشجيع المزيد من أفراد المجتمع في دولة الإمارات على تبني نمط حياة نشط وصحي.

ومن أبرز المشاركين من فئة الرجال الألماني تيم هيلويج، المصنّف أول عالمياً بعد فوزه الاستثنائي في هامبورج. كما يشارك الفرنسي بول جورجينثوم، المصنّف الثاني عالمياً في المنافسات الحالية، والذي لمع نجمه في الفريق الفرنسي عندما أنهى السباق في المرتبة الثانية في أول مشاركة له في هامبورج، وسيكون على مواجهة هيلويج ضمن نفس الفئة في جزيرة ياس.

ويتطلع للمشاركة في منافسات أبوظبي النيوزيلندي هايدن وايلد، الحاصل على الميدالية البرونزية في الأولمبياد، والذي واصل المشاركة في السباقات في مختلف أنحاء أوروبا من بعد أدائه المذهل في الأولمبياد.

كما يشارك البريطاني جوني براونلي، الحائز على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الأولمبياد، إلى جانب الثنائي البلجيكي جيلي جينس ومارتن فان رييل.

وستشهد البطولة مشاركة عربية مهمة، حيث سينضم كل من: عبد الرحمن مبارك، عمر علي، ومحمد مبارك من البحرين لمنافسة ألمع نجوم رياضة الترايثلون.

وتشارك في فئة السيدات فلورا بوفي، المولدة في بيرمودا والحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية. وستنافس الحائزة على أول ميدالية ذهبية لبيرمودا، وبطلة العالم ثلاث مرات، 2016 و2017 و2021، الفريق البريطاني المؤلف من جورجيا تايلر براون وجيسيكا ليرمونث وفيكي هولاند الحائزات على ميداليات أولمبية. كما ستشهد بطولة أبوظبي أوّل مشاركة لتشارلز باركلي، الفائزة ببطولة الرجل الحديدي، أيرون مان 70.3، والتي شوهدت مؤخراً تتأهب لسباق المسافات القصيرة.

وتشارك الألمانية لورا ليندمان، التي تبرز في صدارة المنافسات الحالية بعد أول فوز لها في بطولة العالم في هامبورج، إلى جانب الأمريكية سمر رابابورت.

وستشهد بطولة بارا ترايثلون العالمي الخاص بالرياضيين المحترفين من أصحاب الهمم مشاركة مجموعة رائعة من المنافسين، بما في ذلك الحاصلون على ميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 جيتزي بلات (فئة PTWC) وسوزانا رودريجوز (فئة PTVI) وأليكسيس هانكوينت (فئة PTS4)، إلى جانب ممثل الإمارات عبدالله الغافري من نادي العين للمعاقين.

ويشارك في فئة PTS4 للرجال 16 منافساً لتكون أكبر قائمة مشاركين في هذه الرياضة، بما في ذلك أليكسيس هانكوينكوات وهيديكي أودا وسانشيز بالوميرو، بالإضافة إلى الدنماركي سيباستيان إنجوالد الذي يُقيم ويتدرب في الإمارات.





2000

تشارك 13 رياضية عن فئة PTVI، بمن فيهنّ الإسبانية سوزانا رودريجوز الحائزة على الميدالية الذهبية في ألعاب طوكيو، والتي برزت على غلاف مجلة تايم تقديراً لدورها الطبي البارز خلال الأزمة الصحية بالتزامن مع تحضيراتها للألعاب البارالمبية في طوكيو، كما تشارك عن فئة PTS5 للسيدات، النجمة كليز كاشمور، وإلى جانب سباقات النخبة، تضم البطولة أكثر من 2000 رياضي مشارك من هواة سباقات الترايثلون والرياضيين المبتدئين الذين سيحظون بفرصة فريدة للمشاركة على نفس مسار السباق وفي نفس الفترة مع أبرز الأسماء العالمية.



المحطة الثانية

ستكون بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون المحطة الثانية لسلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية لعام 2022، وفي ختام الموسم ستستضيف أبوظبي مجدداً أفضل رياضيي الترايثلون حول العالم ضمن نهائيات بطولات الترايثلون العالمية في نوفمبر 2022.