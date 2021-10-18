بدور القاسمي تكشف عن تقرير يتناول رؤى تعافي صناعة النشر العالمية

فرانكفورت (الاتحاد)

يكشف الاتحاد الدولي للناشرين، قبيل انعقاد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، عن تقريره الجديد «استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe)»، والذي يعكس رؤى وتصورات الشركاء لمستقبل النشر العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد تفاصيل توصيات جاءت استجابة لاستشارات مكثفة مع أكثر من 60 جهة دولية وعالمية عاملة ومعنية بقطاع النشر، من الموقعين على «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» (InSPIRe) الذي وفر لهم منبراً للحديث عن أبرز التحديات التي تواجههم.

وبناءً على تحليل شامل للتحديات التي تواجه عشرات أسواق النشر حول العالم، وفهم أدق تفاصيلها، يقدم التقرير إرشادات حول تعزيز مرونة واستدامة قطاع النشر من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنيّة وأصحاب المصلحة.

ويتناول التقرير أبرز القضايا المتعلقة بالنشر، ومنها تعزيز التفاعل الرقمي بين الفروع الوطنيّة الأعضاء في الاتحاد الدولي للناشرين، وإعادة بناء علاقات الكتّاب والرسامين وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة مع الناشرين، وتوسيع نطاق الشراكات في قطاع النشر، وبيان التوجهات المستقبلية لقطاع التعليم، وتقليص الفوارق وسد الثغراث القائمة في منظومة النشر، بالإضافة إلى توصيات حول عملية التفكير بمستقبل معارض الكتب بالاستناد إلى نماذج الفعاليات الهجينة التي تستثمر التكنولوجيا والابتكار وتراعي الإجراءات الوقائية لضمان صحة الزوار وسلامتهم.

ويأتي التقرير بعد آخر سابق أعده الاتحاد الدولي للناشرين بعنوان «من الاستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة كوفيد-19 على صناعة النشر العالميّة»، ونشر في أكتوبر 2020، ليقدّم معلومات حديثة وموثوقة بعد مقابلات أجراها مع 33 تنفيذياً أول في قطاع النشر.

وتشارك الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ويورغن بوس، المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في ندوة حوارية يديرها فيليكس زيلتنر، ضمن برنامج فرانكفورت للشركات الذي يسبق انعقاد المعرض، حيث تستعرض الرؤية الشاملة لخطة (InSPIRe) التي أعدها فريق عمل الاتحاد الدولي للناشرين، بناءً على حقائق تلقاها من الجهات الموقعة على الميثاق، حول الطرق التي تمكن الاتحاد من تعزيز التعاون العالمي في قطاع النشر. وتقدّم شرحاً مفصلاً حول منهج خطة (InSPIRe)، الذي ينطلق من أن نجاح صناعة النشر في المستقبل لا يتوقف على الناشرين فحسب، وإنما هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الشركاء والجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة النشر، وبالتالي ينبغي لخريطة طريق تعافي قطاع النشر أن تكون قادرة على تلبية احتياجات المعنيين.

ويمهد هذا الإنجاز التاريخي لتوحيد جهود العاملين في قطاع النشر وتعزيز مرونته في مرحلة ما بعد كورونا، حيث شكّلت الشيخة بدور لجنة «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» (InSPIRe)، ونجح الميثاق، منذ الإعلان عنه مطلع العام الجاري، بجمع تواقيع أكثر من 50 معرض كتاب عالمي ومنظمة معنية بالكتاب والعمل الثقافي من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الدولي للناشرين الذين يبلغ عددهم 86 عضواً، ممن تعهدوا بتوحيد الجهود لبناء مستقبل حيوي ومستدام لقطاع النشر العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

وتستوجب تداعيات الأزمة استجابة فاعلة ومنسقة، ولذلك من المتوقع أن يشهد الميثاق المزيد من الموقعين على هامش فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021. وتضم قائمة أسماء الجهات التي وقعت على «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» 52 جهة حتى تاريخه، منها اتحاد بائعي الكتب الأوروبية والدولية، واتحاد الناشرين العرب، وجمعية تطوير التعليم في أفريقيا، وجمعية الناشرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، والجهات العامة للكتب الفرنسية، ورابطة الوكلاء الأدبيين الأميركيين، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، و«اليونيسف».

جلسات حوارية تتناول التحديات التي تواجه قطاع النشر (من المصدر)

بنود الميثاق الدولي

في مايو الماضي، طورت لجنة خطة «InSPIRe» الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe) ليتم إقراره من قبل الناشرين أصحاب المصلحة، ويمثل التزاماً رمزياً بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الذي رافق جهود الاستجابة للوباء العالمي، وتالياً الالتزامات العشرة:

1. تأكيد أهمية النشر كصناعة أساسية لدى صناع السياسات.

2. إطلاق برامج التحفيز الحكومية الخاصة بالنشر لضمان بناء صناعة نشر عالمية أكثر استدامة ومرونة، وقادرة على التكيّف مع احتياجات المستهلك وديناميكيات التنافسية المتغيرة.

3. تعزيز الحوار بين الجهات المعنية في منظومة النشر لتحقيق مزيد من المرونة، وتعزيز الشراكات، وتخفيف المخاطر الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، والحد من التداعيات البيئيّة لسلسلة توريد قطاع النشر.

4. عرض الآثار السلبية لعملية القرصنة، والدعوة لتطوير وحماية وتنفيذ أطر حقوق التأليف والنشر التي تضمن المنافسة العادلة، وتحمي حقوق الناشرين وصنّاع المحتوى.

5. تحديد أرضيّة مشتركة تجمع الناشرين والمنظمات الحقوقية والحكومات لمحاربة الرقابة التعسفية وتعزيز حرية النشر.

6. سد الفجوات القائمة في مهارات القوى العاملة من خلال تعزيز القدرات وتقديم الإرشاد وتوسيع الشراكات.

7. استكشاف الشراكات والبرامج التي تؤكد على دور النشر في تعزيز الوصول إلى مصادر المعرفة واستمرار عملية التعليم، وتمكين الأطفال والناشئة من التعلّم، وتوفير فرص متساوية للشباب والشابات.

8. تمكين الفئات المهمشة لضمان التنوع والشمولية في منظومة النشر.

9. دعم نشر الأعمال المكتوبة بلغات الشعوب الأصلية.

10. تأكيد الدور المهم الذي تقوم به دور النشر المستقلة الصغيرة والمتوسطة ومتاجر الكتب، في ضمان تنوّع المحتوى في عالم الكتاب، ودعم الإجراءات اللازمة لتأمين مستقبل أعمالها.