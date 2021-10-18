«أبوظبي للغة العربية» ينظّم مؤتمر الترجمة بالشراكة مع معهد أوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة في دورته الثامنة، بالشراكة مع معهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي، تحت عنوان «اللغة العربية والتواصل الحضاري: الترجمة الأدبية وأثر خصوصيات الثقافة والتاريخ على الترجمة»، في مقرّ المعهد في مدينة ماينتز الألمانية، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

ويندرج هذا المؤتمر في إطار الفعاليات الثقافية الدولية التي ينظمها مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية في أبوظبي، ومتابعة لعمله الثقافي والإبداعي الرائد. ويتناول المؤتمر في دورته هذا العام موضوعات تتعلّق بترجمة الرواية العربية إلى الألمانية، وترجمة أدب الأطفال والأفلام والترجمة العلمية، ونقل الصور والنصوص، وخصوصاً التراثية والشعرية والنثرية.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «من دواعي سرورنا تنظيم هذا المؤتمر للترجمة بالاشتراك مع مؤسسة ألمانية أكاديمية وثقافية رفيعة كمعهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي. وبانعقاده على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، فإنه يشكّل مناسبة للتعريف بمركز أبوظبي للغة العربية وتعزيز مشروع كلمة ثقافياً وأكاديمياً. كما أنه يبني جسراً لتوسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والفكرية، والإفادة من الجهود الأدبية واللغوية في ألمانيا وتبادل الخبرات بين المؤتمرين».

ويشارك في المؤتمر باحثون ومترجمون، من دولة الإمارات وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر، إضافة إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا والولايات المتحدة، ما يمنح المؤتمر بعداً عالمياً. ويشكّل مناسبة لمناقشة الأعمال المترجمة، والتعرّف على جديدها، وفرصة للبحث المعمق في الترجمة بمختلف مجالاتها، وسيقام المؤتمر في لغات ثلاث العربية والألمانية والإنجليزية.

ويعد مؤتمر اللغة العربية والتواصل الحضاري مناسبة لتقديم المشروع الثقافي الإماراتي والترويج له، وخصوصاً في مجال العمل الثقافي والأدبي والترجمة. كما أنه سيرفد مشروع كلمة بالمترجمين والمترجمات، ويمنحه مزيداً من الثقة والسمعة الحسنة لدى دور النشر والمؤسسات الأكاديمية الألمانية والنمساوية والسويسرية خاصة، والأوروبية عامة.