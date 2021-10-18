«تريندز» في «فرانكفورت للكتاب» للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للمرة الأولى في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي تنظم نسخته الـ 73 في الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر 2021، تحت شعار «إعادة اللقاء».

ويرفد جناح «تريندز» الخاص زوار المعرض بإصدارات علمية وبحثية تغطي المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعات متنوعة تتناول حركات الإسلام السياسي.

ويهدف «تريندز» من مشاركته في فعاليات المعرض إلى ضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور العالمي، كما يمكن الحصول على هذه الإصدارات في جناح «تريندز» بالمعرض، الذي يحمل رقم H44 في القاعة رقم 4.1، أو من خلال منصة البيع الإلكتروني للمعرض. ويعدُّ «فرانكفورت للكتاب» أحد أهم معارض الكتب على مستوى العالم، وهو ملتقى دولي لقطاع واسع من الكُتّاب والمؤلفين والقراء، وتقام فعاليات دورته الـ 73 بصورة واقعية، وترافق المعرض تنسيقات رقمية بهدف ضمان المرونة في حالة حدوث تطورات تتعلق بمسار جائحة «كوفيد-19».

إلى ذلك، قال محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن مشاركة «تريندز» في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، وتجسيداً لاستراتيجية «تريندز» الهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية في المحافل الدولية كافة، وخصوصاً معارض الكتب، لما لها من أهمية كبرى في التقريب بين الشعوب، حيث تجذب شرائح متنوعة من المفكرين والباحثين والأكاديميين، ودور النشر العالمية.

وأكد العلي أن «تريندز» يشارك في «فرانكفورت للكتاب» بحزمة واسعة من الإصدارات القيمة التي تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وأزمات تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، وعلى رأسها تيارات الإسلام السياسي، وجائحة «كوفيد-19»، والتنمية المستدامة، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والأمن الدولي والإرهاب، والأمن الإنساني، إضافة إلى إصدارات تتناول التنمية الاقتصادية، والطاقة والموارد الطبيعية، والتجارة الدولية والاستثمارات، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة.

وأشار إلى أن «فرانكفورت للكتاب» يعد أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكُتَّاب والأدب والإصدارات العلمية، كما يُعدُّ المعرض الأهم في العالم وحاضنة معرفية لعشرات الآلاف من المثقفين والكُتَّاب والباحثين والناشرين، ما يعزز انتشار إصدارات «تريندز» والتعريف بها أمام مئات الآلاف من الزوار والكُتّاب والباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وأوضح العلي أن مشاركة المركز في المعرض تعزز حضوره على الساحة العالمية، باعتبار المعرض ملتقى عالمياً ومنصة تفاعلية ومنبراً لتبادل المعارف والحوار، حيث تقام على هامشه ندوات ثقافية وأدبية وحلقات حوار ومحاضرات بمشاركة كبار الأدباء والكُتَّاب والمبدعين في مختلف المجالات المعرفية والعلمية.

وأضاف أن المعرض يعد ملتقى بين المشتغلين في صناعة الكتاب بمختلف وسائلها وتقنياتها المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، وفرصة لترويج منتجات «تريندز» المتنوعة والمتصلة بالمعرفة، كما يعد فرصة لعقد صفقات نوعية على أرضية المعرض، سواءً كانت صفقات بيع وشراء المنتجات أو حقوق الطبع والنشر أو عقود الشراكة والوكالة.