«الشارقة الدولي للكتاب 40» يعرض 15 مليون كتاب

الشارقة (الاتحاد)

كشفت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب أن الدورة الـ 40 التي تنطلق في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ستعرض أكثر من 15 مليون كتاب، تقدمها أكثر من 1576 دار نشر من 83 دولة، وتتوزع على أكثر من 1.3 مليون عنوان بمختلف لغات العالم، منها 110 آلاف عنوان جديد يعرض للمرة الأولى.

ويؤكد المعرض الذي تنظمه سنوياً هيئة الشارقة للكتاب تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مكانته كمنصة عالمية تستضيف أهم الفعاليات الثقافية والأدبية التي يترقبها عشاق القراءة والكتب، حيث ينظم تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، أكثر من 970 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، ويستضيف أكثر من 85 كاتباً من مختلف دول العالم.

إلى ذلك، أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يجدد بهذه الدورة المراهنة على الكتاب في بناء الوعي وتحقيق نقلة نوعية في صناعة النشر على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب خلق حراك ثقافي عالمي، من خلال منصة المعرض وفعالياته التي تجمع في هذه الدورة نخبة من مشاهير الأدب والفكر من المنطقة العربية والعالم.

وتتصدر قائمة دور النشر المشاركة في هذه الدورة جمهورية مصر العربية بـ 295 دار نشر، ودولة الإمارات بـ 250 داراً، كما تشارك من المملكة المتحدة 138 دار نشر، ومن لبنان 112 داراً، ومن الجمهورية العربية السورية 93 داراً، ومن الأردن 76 داراً.

ومن أبرز دور النشر الأجنبية المشاركة، 87 داراً من الهند، و48 من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى 26 من إيطاليا، و16 من كندا والبرازيل، و14 من إسبانيا، و12 من المكسيك وفرنسا. وتشارك لأول مرة في المعرض 9 دول هي: كولومبيا، وجنوب السودان، والكاميرون، وكينيا، ومالاوي، ورواندا، وتانزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي.