«العليا لأيام الشارقة المسرحية» تواصل تحضيراتها للدورة الـ 31

الشارقة (الاتحاد)

تواصل اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية تحضيراتها لاستقبال الدورة الـ31 من التظاهرة الفنية السنوية، التي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني بقصر الثقافة أمس، برئاسة أحمد بورحيمة مدير المهرجان، وبحضور أعضاء اللجنة: إسماعيل عبد الله، وأحمد الجسمي، وعبد الله راشد، ومحمد جمال.

واستعرض الاجتماع حجم ونوعية طلبات الفرق المسرحية المتقدمة للمشاركة في دورة المهرجان المزمع تنظيمها في الربع الأول من السنة المقبلة، وتم تثمين تفاعل الفرق وحرصها على استكمال ملفاتها وفق المتطلبات الإدارية والفنية التي تنص عليها اللوائح التنظيمية لأيام الشارقة المسرحية. كما وقف الاجتماع على عمل «لجنة إجازة النصوص» التي بدأت الشهر الماضي فحص وتقييم المستوى الفني للنصوص المقدمة من الفرق المشاركة.

وتبدأ في شهر فبراير المقبل أعمال لجنة «مشاهدة واختيار العروض» التي ستقرر الأعمال المتأهلة للتنافس على جوائز «الأيام» وتلك التي ستقدم على الهامش. وتعلن اللجنة العليا لاحقاً أسماء أعضاء لجنة التحكيم، والشخصية المحلية المكرمة، والفائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الخامسة عشرة. وكانت اللجنة العليا عقدت اجتماعها الأول في إطار التحضير للدورة الحادية والثلاثين لـ«الأيام» في يونيو الماضي.

وتأسست أيام الشارقة المسرحية في عام 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جوائز خاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بأنشطة فكرية مصاحبة وبمشاركة العديد من المسرحيين العرب.