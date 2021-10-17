شما بنت محمد بن خالد تطلع على التجارب المعرفية في جامعة أمستردام

هويدا الحسن، وام (العين)

زارت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، جامعة أمستردام الهولندية، إحدى أعرق الجامعات في العالم، مستجيبة لدعوة زيارة لهذا الصرح العلمي الكبير.

وتجولت برفقة جيرارد نيجستن مدير المكتبات في الجامعة بين أركان المكتبة المختلفة التي تقدم خدماتها المعرفية والبحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتخلل ذلك تقديمه تعريفاً عن الجامعة وتاريخها الذي يعود إلى عام 1632 ميلادية.

واطلعت على الكثير من التجارب المعرفية المتميزة بالجامعة، وشهدت لقاءً حوارياً حول أهمية دور المكتبة المحوري في بناء ثقافة المجتمع وتنمية عقول الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى، حيث أشارت إلى التجربة الإماراتية في تنمية العلاقة المستدامة بين الكتاب والطفل، وبناء جسر بين القراءة والإنسان، من خلال ما أحدثه عام القراءة من أثر في تنمية تلك العلاقة.

وتحدثت عن تجربة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية الرائدة في مجال القراءة والمعرفة، والتي منها مكتبة أجيال المستقبل والمكتبة المتنقلة، اللتان تعززان العمل على تنمية القراءة منذ الطفولة وحتى الجامعة وما بعد الجامعة أيضاً، كما أبدت رؤيتها حول مستقبل المكتبات بشكلها الكلاسيكي في ضوء تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما تم نقاش التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية من خلال برنامج تدريبي للمدرسين، بتنفيذ دورات بالتبادل ما بين مقر الجامعة في أمستردام وبين مقرات مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في الدولة، أو عبر منصات الاجتماعات عبر شبكة الإنترنت.

وخلال الجولة داخل الجامعة زارت الشيخة شما المعرض السنوي الذي يخصص لموضوع واحد كل عام وكان هذا العام عن المرأة في الفن الحديث، وشمل المعرض فنوناً من الرسم واللوحات والمنسوجات والأعمال المعدنية والرسوم التوضيحية بأغلفة الكتب للأدب النسوي.

وفي نهاية الجولة قدم جيرارد هدية تذكارية من مكتبة الجامعة، وهي عبارة عن مجموعة من كتب التاريخ المهمة تقديراً لهذه الزيارة، وقد عبرت الشيخة شما عن عميق امتنانها للهدية المعرفية القيمة، قائلة: «أنا على قناعة أن أغلى هدية تقدم للبشرية هي المعرفة».