«الشيخ زايد للكتاب» تشارك في «معرض فرانكفورت 2021»

أبوظبي (وام)

تشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في النسخة الـ73 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، الذي تُقام فعالياته في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «إعادة اللقاء». وتشارك الجائزة بمنصة خاصة ضمن جناح المركز لتقدم أجندةً حافلة بالفعاليات الثقافية النوعية التي تتضمن تنظيم ثلاث جلسات حوارية، تغطي أبرز الموضوعات التي تثري نقاشات المعرض، وتستقطب اهتمام زوّاره من مؤلفين وناشرين. وستُبثّ هذه الجلسات النقاشية باللغة الإنجليزية مباشرةً عبر استديو فرانكفورت، وستُعرض باللغة العربية بعد انتهائها عبر قناة الجائزة على اليوتيوب لضمان إيصالها لأكبر عدد من الجمهور من حول العالم.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للُّغة العربية: «تمتلك الجائزة تاريخاً حافلاً بالمشاركات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يُعدّ واحداً من أهم الأحداث العالمية في الأدب والنشر. وتحظى مشاركتنا في هذا الحدث العالمي بأهمية بالغة، لما يُشكِّله من منصة مثالية لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تعزيز مكانة اللُّغة والأدب العربي على مستوى العالم، ولاسيما أنه يجمع نخبةً من كبار المؤلفين والناشرين والشخصيات المؤثرة من العالم الأدبي مع القرّاء تحت مظلة واحدة، وخاصة أنّ العلاقة بين الثقافتين العربية والألمانية متأصلة وذات جذور عميقة»، مضيفاً: «نشهد اليوم من خلال ما توفره المنصّات المعرفية الرائدة عالمياً مزيداً من التلاقي بين الأدبين العربي والألماني، بما يتوافق بشكل كبير مع المهمة الرئيسة للجائزة المتمثلة في تعزيز التبادل الثقافي، والاحتفاء بالمؤلفين من جميع أنحاء العالم ممن يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية بلغاتهم».

وتُعقد الجلسة الأولى للجائزة تحت عنوان: «الأدب العربي لا حدود للإبداع» يوم 21 أكتوبر، بالتعاون مع «بيبليشينغ بيرسبكتيفز»، المجلة الأميركية الرائدة في قطاع نشر الكتب العالمية والتابعة لمعرض فرانكفورت للكتاب. وتبحث الجلسة في الأسباب التي تَحول دون ترجمة أعمال الكثير من كبار الكتّاب العرب ووصولها إلى العالمية، وتُركّز على آليات تمكين الناشرين للتعرف على أبرز أعمال الأدب العربي الكلاسيكيّة والحديثة التي يمكنها إثراء الثقافة العالمية. ويُدير الجلسة بورتر أندرسون، رئيس تحرير المجلة، ويُشارك فيها: كيفن بلانكشيب، الشاعر والناقد والمترجم، وأستاذ مساعد في الأدب العربي في جامعة بريغهام يونغ الأميركية، وتشيب روسيتي، مدير تحرير مكتبة الأدب العربي، وياسمينة جريصاتي، مديرة النشر في ستوريتل دبي ومؤسسة وكالة راية الأدبية. وتتناول الجلسة الثانية للجائزة موضوع «نشرُ الكتب العربية - الفرصُ والتحديات»، وتُعقد في ثالث أيام المعرض بتاريخ 22 أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم الثقافية» التابعة لمعرض فرانكفورت للكتاب، وتتناول الأسبابَ المعيقة لدخول أعمال الأدب العربي إلى الأسواق الغربية، وكيف يمكن دعم نشر الأدب العربي في الخارج، ويتحدث في الجلسة رشا الأمير، الناشرة في دار الجديد، الدار الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2021 في فرع النشر والتقنيات الثقافية، وياسمينة جريصاتي، مديرة النشر في ستوريتل دبي، ومؤسسة وكالة راية الأدبية، وبييرو سالابي، محرر مجلة «هينريك فيرلاج» الألمانية، فيما تدير الجلسة لينا بوب، المحررة الصحفية في صحيفة فرانكفورتر الألمانية «FAZ». وتناقش الجلسة الثالثة للجائزة موضوع «كتاب الطفل بين تبسيط السرد وتعقيد الفكرة» التي تُقام بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم الثقافية» يوم 22 أكتوبر، أهميةَ تطوير مهارات المتخصصين في كتابة الأعمال الأدبية للأطفال، حيث يستعرض المتحدثون محاور، منها، تحدّيات تأليف كتب أدب الطفل وترجمتها ونشرها، نوع الأدب الذي يُعد مناسباً للأطفال، وما الشكل الذي يجب أن يتخذه من الناحية اللغوية والسردية والعلاقة بين النص والصورة. وستعرض جائزة الشيخ زايد للكتاب في جناح مركز أبوظبي للغة العربية مجموعة مختارة من أعمالها التي تُرجمت حديثاً، والتي أثمرت عنها منحة الترجمة التي قدمتها الجائزة في عام 2021. وتُكرّم جائزة الشيخ زايد للكتاب -التي أُطلقت في عام 2006، الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية. كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية.