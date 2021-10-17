«الشارقة الدولي للكتاب 40» يحتفي بثلاثين عاماً من الأدب للكويتي طالب الرفاعي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، عن اختيار الأديب الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

إلى ذلك، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نسعى لأن يظل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة لتكريم رموز الإبداع في الثقافة العربية والعالمية من الأدباء والمفكرين والنقاد الذين أضافوا إلى المكتبات العالمية، ما يغنيها بالتنوع ويرفدها بتجارب أصيلة تكشف عن ثراء الساحة الأدبية، فتكريم العقول المستنيرة والنماذج المبدعة تقليدٌ سنوي رافق معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ انطلاقه، ليجسد رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتجاه الاحتفاء برموز الأدب والثقافة، وتكريم دورهم في النهوض بواقع الثقافة العربية».

وأضاف: «التكريم هذا العام هو احتفاءٌ باسم أدبي تجاوز حضوره المحلي والخليجي إلى المشهد الثقافي العربي، وهو الأديب طالب الرفاعي الذي استطاع أن يثبت للأجيال الجديدة أن المراهنة على الكلمة والإبداع الجميل تنقل تجربة الكاتب والفنان إلى عالم أوسع قائم على المشترك الإنساني والحضاري».

والرفاعي من مواليد 1958 وحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1982 وشهادة الماجستير (MFA) في الكتابة الإبداعية من جامعة كنغستون لندن، وبدأ الكتابة الأدبية أثناء الدراسة الجامعية في منتصف السبعينيات، وترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية.