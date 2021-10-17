«دبي للثقافة» توفر مساحات عمل مرنة للمبدعين

دبي (الاتحاد)

توفر هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع «لتس ورك»، مجموعة من مساحات العمل المرنة لتكون متاحة للمبدعين ضمن شبكة من وجهات مميزة داخل المدينة بأسعار معقولة وامتيازات حصرية، لتكون الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة.

وتوصلت «دبي للثقافة» وشركة «لتس ورك»، المنصة المبتكرة لتقديم حلول عملية لمساحات العمل المشتركة في الدولة، إلى اتفاقية تعاون، تزود من خلالها المجتمع الإبداعي في دبي بمساحات عمل إبداعية تناسب احتياجاتهم في بيئات عمل بديلة مثلى خارج بيئات العمل التقليدية.

ويندرج هذا التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في إطار خطة تطوير منطقة القوز الإبداعية التي تسير وفق الأهداف المرسومة لها لترسيخها مركزاً شاملاً ومتكاملاً لازدهار الأعمال الإبداعية في دبي.

وفي هذا الصدد، قالت هالة بدري مدير عام «دبي للثقافة»: «تنبع هذه الشراكة من تركيزنا في الهيئة على دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى جعل دبي الوجهة الأمثل لجميع فئات المجتمع الإبداعي التي تود اتخاذها الخيار الأول للعيش والعمل، وخاصة من يتطلعون إلى إطلاق مشاريعهم الإبداعية، ويسعدنا أن نكون أول هيئة حكومية في المنطقة تعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساحات عمل مرنة للمبدعين». وأضافت: «غايتنا جعل دبي موطناً يسعى كل مبدع حول العالم ليكون جزءاً منه من أجل تحقيق أحلامه».

ومن جهته، قال عمر المهيري، المؤسس المشارك لشركة «لتس ورك»: «هدفنا تمكين المبدعين من إيجاد مساحات تناسب مختلف احتياجاتهم، سواء كانت مساحات للفعاليات أو الإعلانات أو المعارض الفنية أو مساحات الاستوديو، فضلاً عن المتاحف والمكتبات وغير ذلك الكثير. الآن يمكن للمبدعين أن يكونوا جزءاً من مجتمع أكبر من المهنيين الذين يعملون عن بُعد في دبي، والحصول على الدعم من خلال الفعاليات وورش العمل والمزايا الحصرية التي يمكن أن تساعدهم على النمو وعرض مواهبهم».