«مجمع اللغة العربية في الشارقة» يعيد افتتاح مكتبته

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجمع اللغة العربية في الشارقة عن إعادة افتتاح مكتبته الخاصة أمام الطلبة والدارسين والباحثين والمهتمين باللغة العربية والتبحر في علومها ومعارفها وقواعدها، بعد أن جدد المجمع محتويات المكتبة وحدّث أقسامها ورفدها بعناوين من أمهات الكتب والمراجع.

وكشف المجمع أن المكتبة تضم أكثر من أربعة آلاف عنوان في شتى الفروع المعرفية، وخاصة في مجال اللغة العربية، منها ما يختص بالفقه، والشريعة، والتاريخ، ومصنفات بارزة في الأدب، ومؤلفات متخصصة في النقد والشعر، إلى جانب كتب النحو والعروض والصرف والمعاجم العربية المتخصصة.

إلى ذلك، أشار امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، إلى أن المكتبة أُنشِئت بالتزامن مع تأسيس المجمع، ولكنها شهدت تحديثات طالت جميع أقسامها لإيجاد بيئة جذابة تشجع على القراءة والمطالعة، لافتاً إلى أنها تعد مكتبة تخصّصية تضم أمهات الكتب اللغوية والمعجمية إلى سائر أصناف الكتب الشرعية والفلسفية والعلمية، التي لا يستغني الباحثون في علوم وآداب اللغة العربية عنها.

وقال: «للمصادر والمراجع التي تضمها المكتبة أهميتها الخاصة في العمل المعجمي الضخم الذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية في الشارقة، والمتمثل في المعجم التاريخي للغة العربية».

وأوضح أن المكتبة تتميز باحتوائها على جملة من المطبوعات النادرة في حقل الدوريات، من بينها «مجلة الرسالة» التي كان يرأس تحريرها أحمد حسن الزيات، وتتكون من 60 مجلداً، ومجلة الضياء، ومجلة البصائر، ومجلة الآداب الأجنبية، كما تضم المكتبة أمهّات الكتب البلاغية وشروحاً نادرة لألفية ابن مالك، وغيرها من المجلدات.