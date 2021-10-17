دبي (الاتحاد) استقبلت ندوة الثقافة والعلوم بدبي، مؤخراً، روبرتو هيدالجو، رئيس المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (الميلست) يرافقه عدنان المير رئيس المكتب الإقليمي الآسيوي للمنظمة، وتباحث الحضور حول استضافة نادي الإمارات العلمي للملتقى العلمي الآسيوي السادس الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير 2022 تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بالتزامن مع فعاليات إكسبو دبي 2020. ويهدف الملتقى العلمي الآسيوي، الذي يقام كل سنتين، إلى تعزيز الثقافة العلمية في بيئة متعددة الثقافات، وخلق مساحة للتجربة والممارسات الجيدة ومشاركتها من أجل الحصول على أنشطة علمية عالية المستوى وتسليط الضوء على جهود الشباب، والمعلمين، والقادة والاهتمام بالابتكار في مجال العلوم والعلم والتكنولوجيا من خلال تعزيز حافزهم، مع المساهمة في تنميتهم الشخصية، وتأسيس علاقات مع المؤسسات الأخرى ذات الأهداف المتشابهة من خلال تطوير المشاريع العلمية، التقنية والاجتماعية من أجل تبادل الأفكار وخلق حلول وفقاً لاحتياجات العالم الحالية، لصالح الصناعة، القطاع التعليمي والمجتمع ككل. ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى 400 شاب من منتسبي أندية ومراكز العلوم في آسيا، يمثلون 35 دولة من الدول الآسيوية وبعض دول أميركا اللاتينية والأوروبية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي الإقليمي، وممثلي المنظمة العالمية والرئيس الفخري للمنظمة. وسيقدم المشاركون مشاريع وابتكارات علمية في فئات الملتقى المقررة لهذه الدورة، والتي تضم (العلوم الأساسية - الطاقة والنقل - الذكاء الصناعي والروبوتات - الفيزياء والفلك - علم الفضاء - الزراعة والتكنولوجيا الحيوية - إنترنت الأشياء) والتي تترجم توجه الإمارات نحو العلوم والابتكار. وسيعقد على هامش الملتقى اجتماع الجمعية العمومية لميلست آسيا، واجتماع المكتب التنفيذي، كما تتضمن الفعاليات مؤتمر الشباب بعنوان «مستقبلنا في الفضاء»، ومجموعة من الورش العلمية وجلسات حوارية للخبراء، وزيارات للمؤسسات العلمية في الدولة