الوثائق.. هوية وطن وذاكرة شعب

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

للوثائق مكانة تاريخية في نفوس المعنيين والمهتمين والباحثين عن المراجع التي توصلهم إلى الفكرة والمعلومة التي يتطلعون إليها بكل شغفٍ ولهفة، وتنبثق أهمية الوثائق من منظور الرجوع إلى قيمة الأشياء وثيمتها المهمة والملهمة، والوقوف على أعتاب المعلومات التي تحتويها تلك الوثيقة، والرجوع إليها، حيث تعتبر الوثيقة أي ورقة تتضمن معلومات مباشرة أو غير مباشرة خطّت باليد، أو طبعت بالآلة الكاتبة، أو بالحاسب الآلي، مضى على ظهورها الأول ثلاثون عاماً أو أكثر، سواء خُطت أو طبعت على البردي أو الورق أو نقشت على معدن. وبما للوثائق من أهمية كبيرة انبثقت فكرة يوم الوثيقة العربي من المبادرة التي أطلقها النادي العربي للمعلومات، وتبنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باعتماد يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوماً للوثيقة العربية.

ومنذ عام 2013 تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاحتفال الدوري بيوم الوثيقة العربية لما تحمله الوثيقة من أهمية في حفظ الوقائع والشهادات الحضارية على الإسهامات العربية في مجال العلوم والآداب والمعرفة الإنسانية وفي الحفاظ على الهوية العربية وذاكرة الشعوب وتاريخها.

ذاكرة وطن

وبهذه المناسبة، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: تعدّ الوثيقة أفضل مصدر لكتابة التاريخ، فهي الدليل على الحدث، والمصدر المهم للباحث، ويمثّل يوم الوثيقة العربية -الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام- مناسبة للتذكير بالمكانة المهمة للوثيقة التي تحتفظ بالحقوق والحقائق في آنٍ واحد، مضيفاً «تحظى الوثيقة باهتمام كبير في دولة الإمارات، فقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهميتها فوجّه بتأسيس مكتب الوثائق والدراسات (الأرشيف الوطني) في عام 1968، ليحتضن السجلات والوثائق التاريخية التي تمثل ذاكرة الوطن، ويصنفها ويفهرسها ويحفظها للأجيال، لأنها تمثل ركناً مهماً في القاعدة التي ترتكز عليها الهوية الوطنية، وتوثق الماضي، وتفسح المجال لمن يعيش الحاضر والمستقبل لكي يطلع على التجارب والعبر والدروس التي مرّ بها السابقون.

حفظ وأرشفة

وتابع آل علي: على نهج القائد المؤسس، وفي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اهتماماً كبيراً للوثائق، ويقدّم الدعم الكامل لحفظها وأرشفتها، مؤكداً أن «حفظ الوثائق للأجيال القادمة هو أحد المظاهر الهامة لسيادة وتطور الدولة»، ووفق هذه الخريطة يواصل الأرشيف الوطني مسيرته حاملاً الأمانة في جمع الوثائق التاريخية التي تخصّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ويحفظها في البيئة الأنسب لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات.

وأضاف آل علي، حين صدر القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف الوطني ركز في مادته الأولى على تعريف الوثائق بأنها: كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة، وعرّف القانون المذكور بالتفصيل الوثيقة العامة والوثائق التاريخية، والوثائق الوطنية والوثيقة الخاصة، ولم يقف القانون عند حدود تعريف الوثيقة، ولكنه أوضح أيضاً أن أبرز أهداف الأرشيف الوطني هو تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث أمام الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني.

رقمي آمن

وأكد آل علي، أن الأرشيف الوطني لا يدخر جهداً في مجال الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي، مستخدماً أحدث تقنيات المعلومات في مجال الحفظ الرقمي الآمن للمعلومات على المدى الطويل، موضحاً أن الأرشيف الوطني يخطط للخمسين عاماً القادمة بالانسجام مع خطة دولة الإمارات نحو مئويتها في عام 2071، وسيظل دائماً هو الحارس الأمين على الوثائق التاريخية.