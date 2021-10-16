«المتسرنمون أيقاظ وهم رقود».. تقرأ فلسفة اللاواقع

محمد عبدالسميع (الشارقة)

الاشتغال على عالم الروح والاتصال بعالم اللاواقع أمرٌ شهي على الكتابة، ويفتح العمل الروائي على أبعاد فلسفيّة وتساؤلات ممتدة، فهل ذهب الروائي واللغوي والأكاديمي متعدد الأجناس الأدبية والفنيّة الدكتور عمر عبدالعزيز إلى هذا الاتجاه، وكيف كان يوائم بين العمل الروائي وهذه الدفقات الذهنيّة لصناعة عمل روائي؟

هذا ما أجريت حوله ندوة نقديّة أمس الأول في النادي الثقافي العربي، بحضور نقّاد قرؤوه من مناظير وزوايا مختلفة، مباركين للدكتور عبدالعزيز عمله الجديد «المتسرنمون، أيقاظ وهم رقود».

الرواية الصادرة عن دار «أوراق»، تحدث عنها الناقد عبدالفتاح صبري متناولاً شخصياتها الرئيسة كمفاتيح للنصّ، ورصد شخصيّة «نوراني»، بطل الرواية المتنقل منذ صغره بين بلدان وقارات عديدة، مثل مقديشو وصنعاء وبوخارست ولندن، وهو ما جلب معه ثقافات متنوعة، فكان ذلك سبباً لكي يفهم الحياة في شقّيها الواقعي واللاواقعي، أو المادي والروحي، والعقلي والصوفي، فكان يتنازع عليه كلّ ذلك، وهو ما أضافته غيبوبة «كورونا» التي أصيب بها، لتفتح على عوالم جديدة.

ومن جهته، أشاد الناقد إسلام بوشكير بتدفق الرواية الأسلوبي، والعوالم المعرفية التي تشتمل عليها، وكمية المعلومات العلمية والفلسفية والأنثربولوجية، وازدياد المساحة الذهنية كلما تقدمنا في قراءة الرواية، بما في ذلك من مقاربات ورؤى جديدة مرتبطة بالخلفيات الثقافية والاجتماعية والجغرافية لكلٍّ منها.

ورأى الناقد عزت عمر أنّ الرواية كانت فلسفيّة، وجمعت بين اللغة الأكاديمية والفلسفيّة واللغة السردية البسيطة حيناً بحين، في نمط سردي تتجاور فيه الحكايات والتناص بين عوالمه اللغوية، مشيداً بلغة الكاتب البصرية وغزارته المعرفيّة وروحه الإنسانيّة والتقاء شخصيّاته في رؤى روحانيّة لافتة، من خلال رواية وصفها بأنّها تنتمي إلى روايات ما بعد الحداثة. وفي ردّه على المداخلات، أشار عبدالعزيز إلى مشروع روائي متكامل واتجاه بدأه منذ عشر سنوات وانطلق بروايات «الحمودي»، و«مريوم»، و«الشيخ فرح»، و«سلطان الغيب»، كاتجاه يقوم على تسريد الرؤى الفلسفية بقالب روائي، لفهمها والتعاطي معها.